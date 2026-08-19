Aldo Rendón desata polémica por comentario contra los fans de Pumas: “Es de nacos”

(Facebook La Casa de los Famosos México)

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Aldo Rendón protagonizó un momento polémico durante una conversación con Memo Schutz, Mariana Ochoa, Gema Garza, Yahir, Karina Torres y otros habitantes de La Casa de los Famosos, cuando el tema de los equipos de futbol llevó al conductor a lanzar una controvertida frase sobre los seguidores de Pumas.

La conversación comenzó cuando hablaban de una integrante que apoya al América. Entre bromas, Aldo dijo: “No es de nacos, no el América”, para después aclarar que se trataba de un audio de TikTok. Sin embargo, enseguida dirigió el comentario hacia el conjunto universitario: “No, se me hacen peor los Pumas. Sí, los Pumas es de nacos. Aguas”.

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El comentario provocó risas y la charla continuó en tono de juego. Memo Schutz recordó el tradicional “Goya” y Aldo siguió con las referencias al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras Memo explicaba por qué es aficionado: “Porque soy de sangre azul y piel dorada”. La respuesta de Aldo fue inmediata: “Ay, nacos. Con chanclas”.

La conversación entre Aldo Rendón y Memo Schutz se salió de control

Aldo Rendón estalla en contra de Mariana Ochoa durante el desayuno (Captura de pantalla )

El intercambio continuó con referencias a distintos clubes del futbol mexicano. Memo Schutz mencionó al Atlante, América y otros equipos, mientras Aldo aprovechaba cada respuesta para lanzar nuevas bromas sobre los aficionados y las instituciones deportivas.

Cuando hablaron del Atlante, Memo explicó que varios de sus compañeros de conducción apoyaban al equipo. Aldo reaccionó entre risas y cuestionó: “¿Qué es eso?”. Más adelante, incluso retomaron la broma de las “seis personas” que, según la conversación, apoyaban al conjunto azulgrana.

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El tono se mantuvo relajado durante buena parte de la charla. Aldo insistía en que algunas frases correspondían a “un audio de TikTok”, mientras Memo seguía jugando con los nombres de equipos, comentaristas y futbolistas mencionados durante la conversación.

Rayados y Tigres también quedaron en medio de las bromas

Memo Schutz convenció a su esposa para poder participar en La Casa de los Famosos México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación tomó rumbo hacia los clubes de Monterrey. Memo Schutz reconoció que Rayados realiza grandes inversiones, aunque señaló que “no le dan los resultados”. Aldo aprovechó la declaración para exagerarla en tono de burla y aseguró que el periodista estaba diciendo que el equipo era “pésimo”.

Memo negó algunas de las frases que Aldo le atribuía y defendió su relación con Monterrey. “Yo amo Monterrey. Muchas veces he ido a Monterrey”, afirmó, además de recordar que estuvo en el estadio de Rayados durante un partido del Mundial.

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Aldo continuó con las provocaciones y llegó a decir que a Memo “le caga Monterrey”, algo que el conductor volvió a negar. La conversación también pasó por la carne asada, los estadios y la rivalidad entre Rayados y Tigres.

El comentario sobre Pumas vuelve a encender la conversación

Memo Schutz posa ante escudos de equipos de la Liga MX con un signo de interrogación detrás, lo que genera expectativa sobre su afición deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el final del intercambio, Aldo retomó el tema de los equipos y lanzó nuevas frases sobre Rayados, Tigres y Pumas. En medio de las risas, incluso atribuyó a Memo comentarios que este no había realizado.

“Que los Pumas están en, de picada en su carrera”, dijo Aldo, mientras Memo hablaba de Rayados. El intercambio terminó nuevamente entre exageraciones y bromas sobre los clubes regiomontanos.

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Aunque el contexto de la conversación fue claramente de humor y los participantes se encontraban intercambiando provocaciones futbolísticas, la frase “Sí, los Pumas es de nacos” quedó como uno de los comentarios más llamativos del momento. Ahora, el comentario puede convertirse en otro motivo de conversación entre los seguidores del reality y los aficionados del conjunto universitario.