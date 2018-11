"No puedes decir aborto sin ser atacado por esta masa enfurecida de larvas de extrema izquierda", se quejó el senador quien sostiene que con su cambio de género ya nadie podrá atacarlo. Y continuó: "Así que no me quedaré en silencio. No me quedaré en silencio mientras estas personas intenten seguir marginando las políticas e ideas que queremos seguir discutiendo para esta nación".