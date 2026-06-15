Colombia

Oliver Tree, el cantante que murió junto a Gaspi en un accidente aéreo en Brasil, tenía planeado hacer un concierto en Bogotá: así lo había anunciado

El artista estadounidense había expresado su intención de realizar un concierto en la capital colombiana durante su gira mundial en 2026; sin embargo, la ciudad no fue incluida en la agenda del músico

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Oliver Tree difundió su eventual concierto en Bogotá en diciembre de 2025 - crédito Maja Smiejkowska/Reuters
Oliver Tree difundió su eventual concierto en Bogotá en diciembre de 2025 - crédito Maja Smiejkowska/Reuters

El mundo del espectáculo sigue conmocionado tras conocerse el fallecimiento del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y del cantante estadounidense Oliver Tree, tras un accidente aéreo ocurrido en Rio de Janeiro, Brasil.

El siniestro ocurrió en la tarde del domingo 14 de junio de 2026 cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, según los reportes entregados por las autoridades locales.

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La muerte de Oliver Tree y de Gaspi generó una reacción inmediata en la comunidad artística y en redes sociales, donde miles de usuarios lamentaron la pérdida de las dos celebridades y enviaron mensajes de condolencia a familiares y amigos.

Oliver Tree
El artista falleció el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo en Brasil - crédito @olivertree/Instagram

Sin embargo, otros internautas también rememoraron un video en el que el artista estadounidense había expresado su intención de realizar una presentación en Bogotá (Colombia) como parte de su gira internacional que se adelantaba en 2026.

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El anuncio lo había difundido en su cuenta de Facebook en diciembre de 2025, donde Tree estaba indagando a sus seguidores sobre la posible función en la capital colombiana dentro de su gira “The World’s First World Tour”, que se desarrollaba en más de 30 países de los siete continentes.

Estoy planeando una última gira pequeña y muy íntima, y ​​voy a estar en Bogotá. ¡Inscríbete ahora para no perdértela!”, había manifestado el artista norteamericano en las redes sociales. Sin embargo, el equipo del artista decidió no incluir a Bogotá en sus eventos por Sudamérica.

El artista propuso a Bogotá como eventual sede de su gira musical en 2026 - crédito Oliver Tree/Facebook
El artista propuso a Bogotá como eventual sede de su gira musical en 2026 - crédito Oliver Tree/Facebook

En mayo de 2022, el cantante estadounidense también había programado su primer toque musical en la ciudad colombiana, como parte de su gira internacional “Cowboy Tears Tour” por Latinoamérica. No obstante, Tree canceló sus eventos en la región occidental por motivos personales.

Antes del fatídico accidente, Oliver Tree se había presentado en Ciudad de México (México), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y Sao Paulo (Brasil). Allí, estaba desarrollando material musical y estaba previsto a emprender su viaje hacia territorio europeo para continuar con su saga de conciertos.

Quién era Oliver Tree

Oliver Tree Nickell fue un cantante, productor y director audiovisual estadounidense nacido en Santa Cruz, California (Estados Unidos) en 1993.

Su perfil de creador integral lo distinguió dentro de una generación en la cual la transversalidad de roles se reconoce como estrategia de posicionamiento sostenible.

El músico estadounidense murió a los 32 años en un accidente aéreo en Río de Janeiro mientras presentaba su cuarto álbum, Love You Madly Hate You Badly - crédito AFP
El músico estadounidense murió a los 32 años en un accidente aéreo en Río de Janeiro mientras presentaba su cuarto álbum, Love You Madly Hate You Badly - crédito AFP

El artista, cuya propuesta fusionó música alternativa, comedia y un lenguaje audiovisual propio, consolidó su posición como referente internacional tras el lanzamiento del álbum Ugly Is Beautiful en 2020.

Este título fue punto de inflexión en su trayectoria al posicionarlo en la agenda de festivales y giras por distintos continentes, ampliando su alcance más allá de la escena estadounidense.

El crecimiento de Oliver Tree dentro del sector respondió a la viralización de sencillos como When I’m Down, Alien Boy y Life Goes On, piezas que articularon un personaje mediático cuya identidad visual—peinado tipo hongo, vestuario llamativo y puesta en escena cargada de humor absurdo con crítica cultural—lo destacaron en las plataformas digitales. Su combinación de pop, electrónica y rock alternativo dificultó su encasillamiento dentro de las lógicas tradicionales de la industria.

Esta expansión lo inscribió en un modelo de autosuficiencia artística donde el control sobre la dirección audiovisual, la construcción estética y el relato performático se erigieron como eje diferenciador ante la saturación de lanzamientos uniformes en el ecosistema digital.

La construcción deliberada de personaje y narrativa lo posicionó mucho más allá de un intérprete, y su influencia se percibe en la dinámica de salida de proyectos auto-gestionados en la actualidad.

lucas vignale
Lucas Vignale también falleció en el siniestro aéreo en Brasil junto a Gaspi y Oliver Tree - crédito Captura de Pantalla IG

Lucas Vignale

Además de Oliver Tree y de Gaspi, en el accidente aéreo registrado en Brasil también falleció Lucas Vignale, reconocido director de cine argentino y considerado como una de las jovenes promesas del séptimo arte en Latinoamérica.

A lo largo de su ascendente trayectoria en el mundo audiovisual, Vignale trabajó de la mano de grandes productores musicales del género urbano y el trap.

De acuerdo con su portafolio en la distribuidora cinematográfica Atalante Cinema, el realizador cruzó fronteras artísticas al dirigir contenido para referentes internacionales, entre ellos el cantante colombiano J Balvin.

Lucas Vignale había entablado una relación laboral con J Balvin - crédito Carlos Osorio/Reuters
Lucas Vignale había entablado una relación laboral con J Balvin - crédito Carlos Osorio/Reuters

El director argentino co-dirigió, junto al realizador conocido como El Dorado, el videoclip oficial del éxito global Un Paso, una canción del rapero argentino Trueno en la que el artista antioqueño participó como artista invitado y co-protagonista.

El éxito visual y conceptual de esta producción y de otras colaboraciones con la escena urbana local llevó a Vignale a ganar un prestigioso Premio Gardel en 2022.

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