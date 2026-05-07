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Estados Unidos impone nuevas sanciones por el desvío de petróleo iraquí para financiar redes vinculadas a Irán

Según el Tesoro estadounidense, el viceministro de Petróleo iraquí, Ali Maarij Al-Bahadly abusó de su cargo para desviar petróleo iraquí en beneficio del régimen iraní y sus milicias

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona al viceministro de Petróleo de Irak y a líderes de milicias por financiar terrorismo con petróleo iraquí. (REUTERS/Khalil Ashawi)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona al viceministro de Petróleo de Irak y a líderes de milicias por financiar terrorismo con petróleo iraquí. (REUTERS/Khalil Ashawi)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al viceministro de Petróleo de Irak, Ali Maarij Al-Bahadly, y a tres líderes de milicias alineadas con Irán, por explotar el sector petrolero iraquí para financiar actividades terroristas vinculadas a Teherán. Las sanciones congelan cualquier activo que los señalados tengan en territorio estadounidense e impiden a ciudadanos y empresas norteamericanas realizar transacciones con ellos.

Según el Tesoro, Maarij abusó de su cargo para desviar petróleo iraquí en beneficio del régimen iraní y sus milicias en Irak. El organismo detalló que facilitó la operación de Salim Ahmed Said —un traficante de crudo con doble nacionalidad iraquí-británica, sancionado el año pasado— para mezclar petróleo iraní con iraquí antes de su embarque hacia mercados internacionales.

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Además, se le acusa de falsificar documentación que permitió a redes afiliadas a Irán comercializar esa mezcla como si fuera crudo exclusivamente iraquí. El Tesoro precisó que Maarij autorizó el traslado en camiones de petróleo por un valor de varios millones de dólares diarios desde el campo petrolero iraquí de Qayyarah. El Ministerio de Petróleo de Irak y el propio viceministro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario.

Las medidas también alcanzan a tres dirigentes de las milicias Kata’ib Sayyid Al-Shuhada y Asa’ib Ahl Al-Haq, ambas alineadas con Teherán. “El Tesoro no va a quedarse de brazos cruzados mientras las fuerzas militares de Irán explotan el petróleo iraquí para financiar el terrorismo contra Estados Unidos y nuestros socios”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

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Las sanciones impuestas por Estados Unidos congelan activos y prohíben transacciones con los individuos señalados en territorio norteamericano. (REUTERS/Amr Alfiky)
Las sanciones impuestas por Estados Unidos congelan activos y prohíben transacciones con los individuos señalados en territorio norteamericano. (REUTERS/Amr Alfiky)

El departamento advirtió además que tomará acciones adicionales “contra cualquier empresa extranjera que apoye el comercio ilícito iraní”, señalando como posibles objetivos a aerolíneas o firmas vinculadas a refinerías chinas de petróleo. La semana pasada, el Tesoro ya había alertado a bancos sobre el riesgo de quedar sujetos a sanciones secundarias si respaldan a refinerías chinas independientes que adquieran crudo iraní.

Las medidas se producen mientras Washington y Teherán avanzan hacia un acuerdo temporal para detener la guerra, que cumple su décima semana desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. La Casa Blanca aguarda la respuesta de Teherán a una propuesta que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese del conflicto, aunque dejaría sin resolver los asuntos más controvertidos.

En marzo, el ministro de Petróleo iraquí, Hayan Abdel-Ghani, había señalado que petroleros iraníes interceptados por fuerzas estadounidenses en el Golfo portaban documentos iraquíes falsificados. Teherán negó haber utilizado ese tipo de documentación.

(Con información de Bloomberg y Reuters)

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