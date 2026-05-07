El negociador ucraniano se reúne en Florida con enviados de Trump para impulsar un nuevo diálogo con Rusia

ARCHIVO - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se estrechan la mano el 30 de noviembre de 2025, en Hallandale Beach, Florida. (AP Foto/Terry Renna, archivo)

El negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, se reunirá este jueves en Florida con enviados del presidente estadounidense Donald Trump, en un intento por reactivar las conversaciones diplomáticas para poner fin a la invasión rusa, informaron Kiev y Washington.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky confirmó el encuentro a través de X, precisando que la agenda abarca dos ejes: el humanitario, centrado en un posible nuevo intercambio de prisioneros, y la reactivación del proceso diplomático. La Casa Blanca ratificó posteriormente que la reunión tendría lugar en Miami.

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Las negociaciones mediadas por Estados Unidos han registrado escasos avances desde febrero, cuando Washington redirigió su atención hacia su campaña militar contra Irán junto a Israel. Desde ese momento, las conversaciones quedaron relegadas a un segundo plano.

El último contacto directo entre Umerov y los enviados estadounidenses tuvo lugar entre el 21 y el 22 de marzo, también en Florida, cuando se reunió con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

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El encuentro de este jueves se produce días después de que Estados Unidos aprobara la venta de equipamiento militar a Kiev por USD 373,6 millones, que incluye kits de bombas de largo alcance. Se trata de una operación poco habitual en el marco del conflicto.

La Casa Blanca autorizó una venta de armas a Ucrania por USD 373,6 millones, incluyendo bombas de largo alcance para el conflicto con Rusia. (REUTERS/Serhii Chalyi)

Desde su regreso a la Casa Blanca a comienzos del año pasado, Trump ha presionado a ambas partes para que negocien, sin que los meses de conversaciones hayan acercado posiciones. Ucrania propone congelar el conflicto a lo largo de las líneas de frente actuales, pero Rusia rechaza esa fórmula y exige el control total de la región de Donetsk, que permanece parcialmente bajo administración ucraniana.

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Rusia exhorta a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad por posibles “ataques de represalia”

Zelensky confirma que el encuentro tratará un posible intercambio de prisioneros y la reactivación de las conversaciones diplomáticas. (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters)

El Ministerio de Defensa de Rusia instó el jueves a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad ante posibles represalias si Ucrania viola el alto el fuego unilateral decretado por Moscú con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo.

La cancillería rusa ya llamó en la víspera a las embajadas extranjeras a evacuar a su personal y a sus ciudadanos de la capital ucraniana ante un inevitable “ataque de represalia” si Ucrania llega a perturbar la conmemoración de la victoria sobre Alemania nazi al fin de la Segunda Guerra Mundial.

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“Recordamos a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas extranjeras la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo”, declaró este jueves el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en el que prometió una respuesta en caso de un ataque ucraniano.

(Con información de AFP)

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