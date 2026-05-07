Mundo

El negociador ucraniano se reúne en Florida con enviados de Trump para impulsar un nuevo diálogo con Rusia

Un encuentro en Miami busca abrir nuevamente canales diplomáticos tras meses de estancamiento, con los temas humanitarios y el canje de prisioneros en la agenda, mientras continúan los desacuerdos sobre la solución al conflicto

Guardar
Google icon
ARCHIVO - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se estrechan la mano el 30 de noviembre de 2025, en Hallandale Beach, Florida. (AP Foto/Terry Renna, archivo)
ARCHIVO - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se estrechan la mano el 30 de noviembre de 2025, en Hallandale Beach, Florida. (AP Foto/Terry Renna, archivo)

El negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, se reunirá este jueves en Florida con enviados del presidente estadounidense Donald Trump, en un intento por reactivar las conversaciones diplomáticas para poner fin a la invasión rusa, informaron Kiev y Washington.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky confirmó el encuentro a través de X, precisando que la agenda abarca dos ejes: el humanitario, centrado en un posible nuevo intercambio de prisioneros, y la reactivación del proceso diplomático. La Casa Blanca ratificó posteriormente que la reunión tendría lugar en Miami.

PUBLICIDAD

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos han registrado escasos avances desde febrero, cuando Washington redirigió su atención hacia su campaña militar contra Irán junto a Israel. Desde ese momento, las conversaciones quedaron relegadas a un segundo plano.

El último contacto directo entre Umerov y los enviados estadounidenses tuvo lugar entre el 21 y el 22 de marzo, también en Florida, cuando se reunió con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

PUBLICIDAD

El encuentro de este jueves se produce días después de que Estados Unidos aprobara la venta de equipamiento militar a Kiev por USD 373,6 millones, que incluye kits de bombas de largo alcance. Se trata de una operación poco habitual en el marco del conflicto.

La Casa Blanca autorizó una venta de armas a Ucrania por USD 373,6 millones, incluyendo bombas de largo alcance para el conflicto con Rusia. (REUTERS/Serhii Chalyi)
La Casa Blanca autorizó una venta de armas a Ucrania por USD 373,6 millones, incluyendo bombas de largo alcance para el conflicto con Rusia. (REUTERS/Serhii Chalyi)

Desde su regreso a la Casa Blanca a comienzos del año pasado, Trump ha presionado a ambas partes para que negocien, sin que los meses de conversaciones hayan acercado posiciones. Ucrania propone congelar el conflicto a lo largo de las líneas de frente actuales, pero Rusia rechaza esa fórmula y exige el control total de la región de Donetsk, que permanece parcialmente bajo administración ucraniana.

Rusia exhorta a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad por posibles “ataques de represalia”

Zelensky confirma que el encuentro tratará un posible intercambio de prisioneros y la reactivación de las conversaciones diplomáticas. (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters)
Zelensky confirma que el encuentro tratará un posible intercambio de prisioneros y la reactivación de las conversaciones diplomáticas. (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters)

El Ministerio de Defensa de Rusia instó el jueves a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad ante posibles represalias si Ucrania viola el alto el fuego unilateral decretado por Moscú con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo.

La cancillería rusa ya llamó en la víspera a las embajadas extranjeras a evacuar a su personal y a sus ciudadanos de la capital ucraniana ante un inevitable “ataque de represalia” si Ucrania llega a perturbar la conmemoración de la victoria sobre Alemania nazi al fin de la Segunda Guerra Mundial.

“Recordamos a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas extranjeras la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo”, declaró este jueves el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en el que prometió una respuesta en caso de un ataque ucraniano.

(Con información de AFP)

Google icon

Temas Relacionados

Invasión Rusa UcraniaKievNegociaciones DiplomáticasEquipamiento Militar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delfines en la guerra: mitos y verdades sobre el uso militar de mamíferos marinos

El programa entrena delfines para detectar minas y proteger instalaciones navales, mientras persisten dudas y versiones sobre usos más extremos que los expertos ponen en cuestión

Delfines en la guerra: mitos y verdades sobre el uso militar de mamíferos marinos

Líbano e Israel celebrarán nuevas conversaciones en Washington los días 14 y 15 de mayo para prolongar el alto el fuego

Las reuniones de la próxima semana serán las terceras entre ambas naciones, que no se han comunicado directamente durante décadas y que no mantienen relaciones diplomáticas en medio de los choques entre el grupo terrorista Hezbollah y las Fuerzas de Defensa

Líbano e Israel celebrarán nuevas conversaciones en Washington los días 14 y 15 de mayo para prolongar el alto el fuego

Ratifican la matanza de osos en Alaska: un magistrado autorizó una medida para proteger a otra especie

Fuertes protestas y una demanda sacuden la decisión de sacrificar a los mamíferos para asegurar el resguardo de los caribúes en la primavera

Ratifican la matanza de osos en Alaska: un magistrado autorizó una medida para proteger a otra especie

El escándalo del falso Nobel: un profesor francés creó un premio, se lo adjudicó y ahora será juzgado

Florent Montaclair utilizó la distinción inventada para lograr un ascenso y quedó bajo la lupa de la justicia tras involucrar a figuras como Noam Chomsky en ceremonias organizadas en París

El escándalo del falso Nobel: un profesor francés creó un premio, se lo adjudicó y ahora será juzgado

Brote de hepatitis A en Gales: las autoridades piden a los padres extremar el lavado de manos de los niños

Al menos tres hogares en Barry fueron identificados con la misma infección hepática, con preocupación por su propagación local en un país donde los casos de hepatitis A se duplicaron en el último año

Brote de hepatitis A en Gales: las autoridades piden a los padres extremar el lavado de manos de los niños
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva campaña veterinaria para este 08 de mayo: ¿En qué distrito y cuáles son los servicios disponibles?

Nueva campaña veterinaria para este 08 de mayo: ¿En qué distrito y cuáles son los servicios disponibles?

Pensión del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que reciben su pago hoy 7 de mayo

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius y su llegada a Canarias, en directo | La OMS eleva el número de casos oficiales de hantavirus a cinco y confirma que es “posible” que se notifiquen más

Sorpresa en las Cataratas del Iguazú: encontraron 400 kilos de monedas

La justicia le otorgó la probation a una de las empresarias ligadas a Lázaro Báez en el segundo tramo de la causa Vialidad

INFOBAE AMÉRICA

Superan las 19,000 obras registradas en República Dominicana y se extiende el plazo hasta el 15 de mayo

Superan las 19,000 obras registradas en República Dominicana y se extiende el plazo hasta el 15 de mayo

Diputados guatemaltecos analizan transferencias de fondos y ajustes para garantizar operatividad del Tribunal Supremo Electoral

La policía detiene a cuatro hombres por traslado de ketanol en Costa Rica

El Salvador impulsa la profesionalización y la formalización laboral para mejorar el acceso al empleo

Tragedia en Honduras: Colapso de puente colgante cobra la vida de tres miembros de una misma familia

ENTRETENIMIENTO

Hallan muerto a Jake Hall, estrella de la TV británica, después de una noche de fiesta en España

Hallan muerto a Jake Hall, estrella de la TV británica, después de una noche de fiesta en España

Billie Eilish y el síndrome de Tourette: cómo es vivir suprimiendo tics constantemente frente a las cámaras

Premios Platino 2026: lista de nominados y primeros ganadores

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

"Megan Thee Stallion es un personaje": la confesión de la artista sobre su vida privada