A esto se suma la postura del Asesor en Seguridad Nacional, John Bolton, y del Asesor en Control de Armas, Tim Morrison, de no renovar el tratado NEW START, firmado también con Rusia para limitar las armas nucleares desplegadas a 1.550. El NEW START tiene vigencia hasta 2021 y si no es extendido podría dar inicio a una carrera de armas nucleares.