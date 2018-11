Los versos del poema insinúan que las responsabilidades políticas de la vocera de Podemos y de la ex diputada Tania Sánchez se deben a los "apetitos inconstantes" del líder de la formación, Pablo Iglesias, al asegurar el autor: "La diputada Montero/ Ex pareja del 'coleta'/ Ya no está en el candelero/Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero".