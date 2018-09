Pero la pesadilla todavía no terminaba para la golpeada madre. "La investigación tomó dos años y medio. Me sentaron en una habitación y me dijeron que como mi hijo no respiró ni una vez, no era considerado una persona legal en Escocia. Mi hijo no existe. Estaba sentada y mirándolos y pensaba para mis adentros: Eso es absolutamente horrendo. Me miraron a los ojos y me dijeron que mi hijo no existía. Tuve un certificado de defunción. Tuve un funeral. Tengo todas esas fotos. No es justo".