A ese negocio ilegal debe mucho la actual crisis de caza furtiva del rinoceronte. Aunque no se sabe cuántos cuernos del animal se han llevado a Asia, The New York Times registró que sólo hacia Vietnam salieron desde Sudáfrica, entre 2003 y 2010, más de 650 trofeos de rinoceronte. "Bienes que valen entre USD 200 millones y USD 300 millones en el mercado negro. Sin embargo, Vietnam tiene los documentos correspondientes sólo de una fracción de ellos", explicó el periódico.