Todavía tiene que ser convalidado en el Congreso de Diputados por mayoría simple, y es precisamente ese carácter de urgencia el que divide a los partidos de izquierda y de derecha (PSOE y Podemos vs PP y Ciudadanos). De hecho, el Congreso llegó a aprobar en mayo de 2017 la propuesta del partido socialista para exhumar los restos de Franco. Hubo 198 votos a favor, 140 abstenciones y uno en contra (una diputada se equivocó). Las tornas cambiaron, no ha gustado que Pedro Sánchez se haya apoyado en el decreto de ley para sortear los procedimientos de una propuesta de ley y la más que probable reticencia de la propia familia, por lo que el PP aseguró que recurrirá y Ciudadanos se abstendrá. La Iglesia no se opondrá.