– No estoy de acuerdo… Aquí en Islandia la mayoría de las maestras de los kindergaten, las parteras y las enfermeras son mujeres. Y no son trabajos muy flexibles, sino más bien lo contrario. Con mucha carga horaria. No puedes irte porque tienes un turno con el dentista. Cuidar a los padres cuando se ponen viejos, también es una tarea de la que se hacen cargo las mujeres. Incluso aquí es común que ellas cuiden también de sus suegros. Pasan a trabajar menos horas para cuidar a sus padres. Y esa es una gran carga que tampoco es remunerada. Es interesante porque cuando hay una persona mayor que ya no se puede valer por si sola, puedes solicitar que sea llevada a un geriátrico, pero tienes que hacer el trámite y no cualquiera lo consigue. Conozco un caso, por ejemplo, en que una mujer que sólo tenía un hijo hombre que debía trabajar todo el día, fue admitida de inmediato. Pero a otra, que está en peores condiciones de salud, no la admiten porque tiene tres hijas mujeres, una de ellas enfermera, y le dicen que ella podría cuidarla. No valoramos los trabajos tradicionales de mujeres como lo hacemos con los de los hombres. Siempre los nuestros se pagan menos.