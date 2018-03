Para entender por qué Downing Street resolvió atacar de esa manera no se puede tomar el caso Skripal como un evento aislado, por más que un atentado con armas químicas en su propio territorio no pueda ser subestimado. La clave es que no es la primera vez que Rusia aparece como principal sospechoso de un acto así. El antecedente más grave —aunque no el único— es el de Alexander Litvinenko, otro espía ruso que murió en 2006, envenenado con polonio-210.