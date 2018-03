Al estrenarse el film The theory of Everything (La teoría del Todo), presentado en el Festival de Cine de Toronto 2014… ¡Jane y Stephen se reconciliaron ante las cámaras de televisión y la nube de fotógrafos! Llegaron juntos al cine, escoltados por sus tres hijos, y se fueron del mismo modo. Como habían empezado su vida. Con los planetas alineados y serenos –por un momento– en el explosivo, salvaje, impredecible Universo: la razón de la vida del genio, y acaso lo que retrasó su muerte.