Al ver su texto publicado, contó hace poco en The Atlantic, le saltó a la vista que no sólo transmitía la impresión de que no había mujeres en la ciencia, sino que si alguna se colaba era como anécdota. Las disparidades "me resultaron más indignantes porque en el campo del CRISPR difícilmente falten científicas excelentes y destacadas. De hecho, dos de las pioneras de la técnica, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, son mujeres, y ambas hablaron en la conferencia sobre la cual informé", señaló Yong.