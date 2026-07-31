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Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

La empresa Galiano Company atribuyó la suspensión a un asunto familiar que requiere el acompañamiento del artista, aclaró que no se trata de un problema médico y pidió respeto por su privacidad

El cantante no se encontraba con su familia cuando ocurrieron los hechos, pues se preparaba para dar una presentación esta noche en Cali (Instagram: @galygalianooficial)
Galy Galiano canceló cuatro conciertos de su gira en Colombia por una situación familiar, según sus cuentas oficiales - crédito @galygalianooficial/Instagram
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En marzo de 2025, durante su participación en el Festival Estéreo Picnic, el cantante Galy Galiano anunció su retiro definitivo de los escenarios con una gira titulada La última y Nos Vamos, tomando por sorpresa a los asistentes al evento.

Casi un año después, el artista reconocido por sus incursiones en la música popular, la ranchera y la salsa romántica, hizo el lanzamiento de esta gira de despedida con la que se planteó recorrer las principales ciudades de Colombia, antes de concluir su carrera musical en lo que se refiere a las giras y presentaciones en vivo.

Sin embargo, en las últimas horas las cuentas oficiales del intérprete dieron a conocer la decisión de cancelar cuatro de las presentaciones de su gira en Colombia, atribuyendo la decisión a una situación familiar que requiere la atención del artista.

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El artista anunció que retomara su actividad en vivo en septiembre, con una serie de presentaciones en Ecuador - crédito @galygaliano/Instagram
El artista anunció que retomara su actividad en vivo en septiembre, con una serie de presentaciones en Ecuador - crédito @galygaliano/Instagram

Según un comunicado oficial de Galiano Company, el cantante se encuentra bien de salud, descartando que esa fuese la razón de la cancelación de dichas presentaciones.

“Por una situación familiar que requiere toda la atención y acompañamiento del artista, se ha tomado la difícil decisión de cancelar las próximas fechas programadas de la gira en Colombia”, señala el texto firmado por el equipo del artista.

La decisión responde, según la misma fuente, a la decisión del artista de “priorizar a su familia y dedicar el tiempo necesario para atender esta situación con la responsabilidad y el amor que merece”.

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Las cuatro fechas afectadas son: el 1 de agosto en el Club Los Lagos de Neiva, el 22 de agosto en el Néctar Arena de Ibagué, el 29 de agosto en el Cenfer de Bucaramanga y el 5 de septiembre en el Coliseo Las Malocas de Villavicencio.

El artista prepara una producción internacional con conciertos en ciudades icónicas y reitera que la gira incluirá grandes clásicos como Pequeño motel y Quien entiende este amor - crédito @tuboleta / Instagram
El artista lanzó en 2026 su gira de despedida 'La Última Y Nos Vamos' con presentaciones en las principales ciudades de Colombia y algunas en el exterior - crédito @tuboleta/Instagram

El comunicado firmado por Galiano Company no informó sobre el carácter específico de la situación familiar ni ofreció detalles adicionales. En ese sentido, el equipo pidió a los medios de comunicación “respeto y privacidad para la familia”.

Sobre la reprogramación, la nota indicó que la información llegará en los próximos días: “En los próximos días estaremos informando oportunamente sobre la reprogramación de las fechas y el esperado regreso del tour, con la misma ilusión de volver a encontrarnos con el público de Colombia”, reza el documento.

La gira retomará su curso el 26 de septiembre en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil, Ecuador. “Escenario desde el cual continuará este recorrido musical que tanto significa para Galy y para todos sus seguidores”, precisó el comunicado. En ese sentido, su presentación en Cúcuta pactada para el 2 de octubre en la Plaza de Banderas, se mantiene en pie.

El equipo del cantante cerró el texto con un mensaje de agradecimiento a los fanáticos: “Sabemos la ilusión con la que muchos esperaban cada uno de los conciertos, y agradecemos profundamente la comprensión, el respeto y las innumerables muestras de cariño que siempre han acompañado su carrera”.

Galy Galiano y sus reflexiones sobre su carrera

En diálogo con Infobae Colombia, el cantante reflexionó sobre lo que espera dejar a sus fans en su gira de despedida de los escenarios, y reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado - crédito @galygalianooficial/Instagram
En diálogo con Infobae Colombia, el cantante reflexionó sobre lo que espera dejar a sus fans en su gira de despedida de los escenarios, y reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado - crédito @galygalianooficial/Instagram

El cantante habló con Infobae Colombia en el lanzamiento de su gira de despedida de los escenarios en enero pasado.

“No ha sido fácil, porque es casi un luto con los fanáticos, con los amigos. Algunos hasta lloran”, afirmó el artista. Sobre el momento que escogió para el retiro, el cantante afirmó con una sonrisa que “es un momento propicio, porque como queremos presentar un espectáculo muy movido, quiero tener toda la energía para llevarlo a cabo. Muchas veces los artistas anuncian a una edad muy avanzada, y yo creo que es importante considerar que el público quiere ver un artista animoso”.

Más allá de los éxitos, Galy remarcó que si por algo ha logrado instalarse en la memoria colectiva de los colombianos, es por las emociones que despierta. “Mis canciones, las familias las compartieron en el seno de su hogar. Por eso pasaron de generación en generación”.

Sobre cómo le gustaría pasar a la posteridad, Galy Galiano lo expresó con sencillez: “Quiero que me recuerden como la gente me conoce. He sido una persona emprendedora, que no he calculado nada. Las cosas llegaron, Dios las mandó y de ellas he aprendido. Soy una persona que ha evolucionado, que cree en lo que hace”.

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