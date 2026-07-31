Así lucía Aldo Rendón cuando era niño, antes de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

Guardar

El stylist sinaloense Aldo Rendón compartió hace unos años en sus redes sociales una fotografía de su infancia que dejó sin palabras a sus seguidores: una imagen del niño que un día se convertiría en uno de los asesores de imagen más influyentes del entretenimiento mexicano y, ahora, en habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

La foto, que el propio Aldo Rendón subió a sus plataformas digitales en 2014. lo muestra sonriendo a la cámara delante de un fondo del mapa del globo terráqueo. Aparentemente, la foto data de sus días de primaria.

PUBLICIDAD

La publicación generó una ola de mensajes de cariño de parte de una comunidad digital que lo sigue con atención desde mucho antes de su ingreso al reality de Televisa y ViX.

Aldo Rendón cuando era un niño (ig/aldorendon)

De Culiacán, Sinaloa, a los reflectores nacionales: la historia de Aldo Rendón

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, y hoy cuenta con 47 años. Su camino hacia la moda no pasó por ninguna escuela formal de diseño: su carrera arrancó en la práctica, primero como editor de la revista Spot y luego como colaborador del periódico Reforma y de publicaciones como GQ, Glamour México y Haunted Mag. Fue la diseñadora Sarah Bustani quien le abrió las puertas al mundo del vestuario para celebridades, y desde ese primer paso construyó una trayectoria que supera los 25 años.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, su nombre quedó ligado a figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Galilea Montijo, Maribel Guardia, Ana de la Reguera, Karol G y Angélica Rivera, entre otras. También trabajó en el vestuario de producciones televisivas como Mujeres Asesinas y colaboró con casas de lujo como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu. Paralelamente, se desempeñó como juez en La Más Draga y Solo Las Más, y como conductor de Cuídate de la Cámara.

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

En los últimos años, Aldo Rendón amplió su presencia hacia la creación de contenido digital con un estilo directo, irónico y, en ocasiones, polémico. A través de TikTok, donde acumula 21.8 millones de seguidores, Instagram, con más de 730 mil, y YouTube, con más de 230 mil suscriptores, comparte análisis de moda, críticas de looks de celebridades y entrevistas con figuras del espectáculo como Kenia Os y El Malilla. También imparte cursos en los que enseña a identificar el tipo de cuerpo y construir looks según cada ocasión.

PUBLICIDAD

La llegada de Aldo Rendón a La Casa de los Famosos México 2026

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Aldo Rendón fue el cuarto habitante confirmado para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, el reality que arrancó el domingo 26 de julio de 2026 a las 8:30 de la noche por Las Estrellas y ViX, con galas conducidas por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice. El premio en disputa es de 4 millones de pesos.

Al ingresar, Rendón asumió el rol de capitán del cuarto Ibiza, una posición de ventaja estratégica desde el primer día. No obstante, esa misma noche del estreno, la conductora Wendy Guevara activó un poder especial que le permitió a Arantza Ruiz colocar a un habitante en riesgo de nominación, y la elección recayó sobre él. Así, el estilista sinaloense se convirtió en el primer nominado de la temporada.

PUBLICIDAD

Antes de entrar al encierro, Rendón ya anticipaba el tipo de personaje que sería dentro de la casa. “Estoy listo para que me odien, pero siento que van a terminar amándome”, escribió en redes, donde se comparó con Regina George, el personaje de Chicas Pesadas. Su primera noche en el reality también generó conversación por el valor de su outfit, estimado en más de 100 mil pesos mexicanos, con un short de Rick Owens y una camisa de Gucci.