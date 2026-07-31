Reportan destitución de Patricia Dávila como secretaria general de la UNAM

Este viernes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Venegas, decidió destituir a Patricia Dávila, primera secretaria general de la institución educativa.
De acuerdo con diversos reportes, la remoción habría sido por todas las irregularidades presentadas durante el primer examen virtual de admisión que aplicó la UNAM a sus aspirantes a licenciatura.
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