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Reportan destitución de Patricia Dávila como secretaria general de la UNAM

El rector de la Máxima Casa de Estudios tomó la decisión tras las irregularidades en el examen de admisión

El rector Leonardo Lomelí decidió destituir a la primera secretaria general de la UNAM. Crédito: Redes Sociales
El rector Leonardo Lomelí decidió destituir a la primera secretaria general de la UNAM. Crédito: Redes Sociales
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Este viernes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Venegas, decidió destituir a Patricia Dávila, primera secretaria general de la institución educativa.

De acuerdo con diversos reportes, la remoción habría sido por todas las irregularidades presentadas durante el primer examen virtual de admisión que aplicó la UNAM a sus aspirantes a licenciatura.

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