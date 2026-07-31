Se apuñalaron entre sí en un piso, saltaron por la ventana y quedaron los tres detenidos en un hospital de Nottingham

Un triple apuñalamiento en Wasnidge Walk, Nottingham, dejó a dos mujeres con heridas graves y a tres personas detenidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un triple apuñalamiento en Nottingham dejó a dos mujeres con lesiones que podrían afectar su vida, según informó The Sun.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22:15 del lunes 27 de julio en un piso de Wasnidge Walk, en el barrio de St Ann’s, donde tres personas fueron apuñaladas antes de saltar por una ventana del inmueble. El hombre fue localizado fuera del piso, mientras que las dos mujeres aparecieron con heridas en Union Road, en el centro de la ciudad, de acuerdo con The Sun.

Heridos hospitalizados y tres detenidos

Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento. Sus heridas no ponen en riesgo sus vidas, aunque podrían tener consecuencias permanentes. El hombre, hallado en las inmediaciones del edificio, también fue atendido por los servicios de emergencia.

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Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital y sus lesiones no ponen en riesgo sus vidas, aunque podrían cambiarles la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detenidos son un hombre de 27 años y dos mujeres de 26 y 31 años. Los tres quedaron bajo sospecha de causar lesiones corporales graves —denominadas en el sistema judicial británico grievous bodily harm (GBH), es decir, lesiones físicas de especial severidad—.

Un rasgo particular del caso es que los tres detenidos son al mismo tiempo los únicos heridos del incidente. Según The Sun, todos recibieron heridas de arma blanca dentro del piso y luego sufrieron lesiones adicionales al saltar por la ventana. Permanecen bajo custodia en el hospital mientras la investigación avanza.

La policía pide información y grabaciones

La inspectora jefa Kylie Davies, de la Policía de Nottinghamshire, declaró a The Sun: “Aún nos encontramos en las primeras etapas de nuestra investigación sobre este complejo incidente, pero podemos confirmar que tres sospechosos ya han sido arrestados”.

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La Policía de Nottinghamshire pidió a testigos y vecinos grabaciones de cámaras de seguridad, timbres, dashcams o teléfonos móviles sobre el caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Davies agregó que los tres reciben tratamiento hospitalario tras sufrir aparentes heridas de arma blanca y otras lesiones en distintas fases del incidente, y que el hecho fue aislado y no supone una amenaza para el público en general.

La complejidad del caso reside, en parte, en que la secuencia de los hechos aún no está del todo clara para los investigadores. La policía trabaja para determinar el orden en que se produjeron las heridas —dentro del piso y tras la caída desde la ventana— y el rol exacto de cada uno de los tres individuos involucrados. Por esa razón, Davies subrayó la importancia de que testigos y vecinos aporten cualquier dato, por mínimo que parezca.

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La investigación sigue abierta y la policía pidió la colaboración de testigos, así como grabaciones de cámaras de seguridad, timbres, cámaras de salpicadero o teléfonos móviles.

Más de un ataque con cuchillo en Nottingham

El triple apuñalamiento en Nottingham se conoció días después de otro ataque con cuchillo en Angel Row, donde fue acusado un adolescente de 14 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triple apuñalamiento en Wasnidge Walk no es el único episodio de violencia con arma blanca reciente en la ciudad.

El 17 de julio, un joven de 25 años fue apuñalado en Angel Row, en el centro de Nottingham. Un adolescente de 14 años fue detenido en el lugar por un agente que patrullaba la zona y quedó imputado (con cargos formales presentados ante un tribunal), por causar lesiones graves con intención y por portar un cuchillo en la vía pública.

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El menor, cuya identidad está protegida por la legislación británica, también fue acusado de intento de robo de una bicicleta eléctrica en Upper Parliament Street horas antes del ataque, así como de agresión a dos agentes de policía y daños en el Queen’s Medical Centre tras su detención.

La detective inspectora jefa Claire Gould, de la Policía de Nottinghamshire, confirmó que las heridas de la víctima de Angel Row no fueron ni mortales ni permanentes. El adolescente compareció ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham y quedó en custodia preventiva hasta su siguiente audiencia, fijada para el 27 de julio.

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