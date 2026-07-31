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JD Vance y Zelensky dialogaron sobre defensa aérea, producción de misiles Patriot y el impacto de la guerra en los mercados internacionales

Antes de esta conversación, Donald Trump señaló en una entrevista que todavía no decidió si permitirá que se produzca ese tipo de tecnología defensiva en el extranjero

Zelensky afirmó tras la conversación con Vance que ambos gobiernos mantendrán contacto estrecho para avanzar en los acuerdos (Reuters)
Zelensky afirmó tras la conversación con Vance que ambos gobiernos mantendrán contacto estrecho para avanzar en los acuerdos (Reuters)
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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se comunicó este viernes por teléfono con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky. Durante la conversación, ambos abordaron la situación crítica de la defensa aérea ucraniana, la urgencia de misiles interceptores para los sistemas Patriot y el impacto de la guerra en los mercados internacionales.

La llamada se produjo en el contexto de una escalada de ataques en ambos frentes del conflicto, mientras Ucrania intenta reforzar sus capacidades defensivas y Rusia mantiene la presión militar y económica sobre el país.

“He recibido una buena llamada de teléfono del vicepresidente de EEUU, JD Vance. Hemos hablado de nuestra reciente reunión con el presidente Trump en Washington, que fue positiva y productiva”, expresó Zelensky en su mensaje.

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Zelensky insistió ante Vance en que la recepción de misiles interceptores Patriot sigue siendo “una prioridad” para su país, especialmente ante el déficit de este armamento, clave para protegerse de los ataques con misiles balísticos rusos.

JD VANCE Y ZELENSKY
Zelensky conversó telefónicamente con JD Vance y remarcó la prioridad de reforzar la defensa aérea ucraniana

En la última reunión en Washington, Trump le habría confirmado que Ucrania recibió permiso para fabricar misiles interceptores Patriot en colaboración con la empresa estadounidense Raytheon, en línea con lo anunciado por el presidente estadounidense en la cumbre de la OTAN en Ankara el 8 de julio.

Sin embargo, Trump expresó ante la prensa que no tiene claro si finalmente permitirá a Ucrania la producción de este armamento estratégico.

“Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto. Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto llegue a suceder. Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra”, advirtió el presidente estadounidense al ser consultado sobre el futuro de la cooperación militar con Kiev.

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Trump pidió cautela y destacó la dificultad de ceder tecnología militar avanzada a otros países (Europa Press)
Trump pidió cautela y destacó la dificultad de ceder tecnología militar avanzada a otros países (Europa Press)

Durante la conversación telefónica, Zelensky también planteó a Vance las consecuencias económicas de la guerra en los mercados internacionales, en particular el impacto de los ataques rusos a puertos ucranianos y buques mercantes.

Los ataques rusos bloquearon casi por completo el acceso a los puertos ucranianos, mientras que Kiev, en respuesta, lanzó bombardeos a puertos controlados por Rusia en el mar de Azov. El gobierno estadounidense pidió a Ucrania que evite estos ataques, buscando frenar la escalada y reducir los riesgos para el comercio internacional.

Al término de la llamada, Zelensky aseguró que ambos gobiernos mantendrán contacto estrecho para avanzar en los acuerdos discutidos.

Mientras la diplomacia busca nuevas vías para asegurar la defensa ucraniana, el conflicto continúa en el terreno. Un ataque con drones provocó este viernes un incendio en una instalación energética y en almacenes de Wildberries, la principal empresa de venta online en la región rusa de Volgogrado, dejando al menos cinco heridos.

El gobernador regional, Andrei Bocharov, confirmó que los heridos recibieron atención médica, mientras que en la vecina Rostov, una mujer también resultó herida tras otro ataque con drones. En paralelo, la refinería de Ryazan suspendió el procesamiento de crudo tras un ataque ucraniano, y la empresa prevé que la parada se extienda por al menos dos semanas, lo que podría afectar el suministro de productos petrolíferos a nivel nacional.

En medio de las hostilidades, Zelensky reveló que Rusia registró alrededor de 1,6 millones de bajas desde el inicio de la guerra, con unas 700.000 muertes, mientras que Ucrania admitió cerca de 50.000 soldados muertos y unos 400.000 heridos.

(Con información de EFE)

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