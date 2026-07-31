Cuándo empiezan las clases de licenciatura en la UNAM para alumnos de nuevo ingreso

Pese a la polémica con el examen de admisión, la UNAM no modificará su calendario escolar. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene listo su calendario escolar, que –pese a la suspensión temporal de las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso– no contempla modificaciones.

En ese sentido, la UNAM mantiene las fechas aprobadas por el Consejo Universitario, las cuales ya fueron publicadas por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), así que de acuerdo con el Calendario Escolar Plan Anual 2026-2027, el inicio oficial de clases para licenciatura será el lunes 10 de agosto de 2026.

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¿Cuándo son las inscripciones en la UNAM?

Además, el calendario establece que las inscripciones en los planteles se llevarán a cabo del 3 al 7 de agosto. En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, el procedimiento dependerá de los resultados del examen de control que la UNAM aplicará a los aspirantes seleccionados en el Concurso de Selección a Licenciatura 2026.

El objetivo de la realización del examen de control, de acuerdo con la Comisión Técnica que analizó las pruebas “anómalas” en el proceso de admisión, es verificar que los resultados obtenidos corresponden a los conocimientos de quienes consiguieron un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

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Universidad alista examen de control para aspirantes

Sin embargo, durante su recomendación entregada este viernes, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura no reveló cuándo se llevará a cabo el examen de control.

La UNAM presentó su calendario escolar y no prevé que se modifique el inicio de clases. Crédito: UNAM

No obstante, sí adelantó que, muy pronto, la Universidad dará a conocer las nuevas fechas del cronograma para el proceso de ingreso a licenciatura 2026, entre los que está la convocatoria para los aspirantes y la aplicación de la nueva prueba.

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“Aplicar el examen de control de manera presencial, bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes; y llevarlo a cabo a la brevedad para reducir la afectación al calendario escolar”, explicó la UNAM en un comunicado este viernes.

La UNAM también informó que cualquier actualización relacionada con las inscripciones será dada a conocer a través de sus canales oficiales, por lo que las personas que harán el examen de control y aquellos que se van a reinscribir deben estár pendientes.

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¿Cómo será el proceso para aplicación de la nueva prueba?

De acuerdo con la Comisión Técnica y lo explicado por el rector Leonardo Lomelí Venegas, para la realización del examen de control, primero, se convocará a las personas que recibieron aviso de selección para ingresar a la UNAM y aquellos que obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso en entre 2021 y 2026, al mismo programa, plantel y movilidad.

Comisión Técnica entrega recomendaciones al rector de la UNAM Leonardo Lomelí. Crédito: UNAM

UNAM suspendió inscripciones

Hace unos días, la UNAM decidió suspender temporalmente las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso de licenciatura, tras detectar irregularidades, como el uso de inteligencia artificial, dispositivos electrónicos y apoyo de terceros, para responder el examen de admisión.

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En consecuencia, la UNAM integró una Comisión Técnica que revisó el proceso con el objetivo de garantizar certeza y transparencia de los resultados antes de continuar con las inscripciones de nuevo ingreso.

El órgano de revisión anuncia que fijará criterios para alinear la admisión a inclusión, equidad y ética, tras la espera de miles de aspirantes por certidumbre sobre sus resultados del concurso en línea

Esa misma comisión, este viernes, recomendó al rector Lomelí la aplicación de un examen de control, del cual todavía no se conoce su fecha de aplicación.

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Otro punto a destacar, es que los estudiantes con Pase Reglamentado no se vieron afectados por dicha medida y podrán realizar su inscripción conforme a los procedimientos establecidos.

Tras analizar las presuntas irregularidades en el examen de admisión, la UNAM no modificó el inicio de clases a nivel licenciatura, que será el próximo 10 de agosto, pero, antes, miles de aspirantes deberán resolver un examen de control.

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