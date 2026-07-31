Colombia
Agregar Infobae enGoogle

UNP afirmó que las protestas de sindicatos pusieron en riesgo la seguridad de los protegidos en Bogotá, Cauca y Amazonas

La Unidad Nacional de Protección destacó las consecuencias que provocaron las manifestaciones registradas entre el 20 y 23 de julio de 2026

Protesta - UNP
Desde el 20 de julio están bloqueadas las instalaciones de la UNP - crédito Suministrada a Infobae
Guardar

La sede principal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bogotá permaneció bloqueada por escoltas y conductores afiliados a sindicatos, entre el 20 y 23 de julio de 2026. Los manifestantes instalaron campamentos en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos laborales.

Las peticiones incluyeron el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo, formalización de contratos y provisión de equipos, argumentando inestabilidad y falta de garantías en sus funciones. A la protesta se sumaron integrantes de las Uniones Temporales de la UNP, que exigían transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la cobertura de vacantes.

Aproximadamente 250 personas mantuvieron la protesta, advirtiendo que se extendería hasta el 7 de agosto si no había avances. Durante la protesta, la UNP sostuvo diálogos con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, aunque sin lograr acuerdos inmediatos.

PUBLICIDAD

Los sindicatos también cuestionaron la reducción de requisitos para nuevos ingresos y denunciaron precariedad en el suministro de armas y dotaciones, advirtiendo posibles riesgos de seguridad. Finalmente, la protesta concluyó antes de la fecha anunciada, reabriéndose el acceso y retomando las operaciones habituales en la entidad.

UNP - Unidad Nacional de Protección
Este es el comunicado que publicó la entidad - crédito UNP

UNP calificó de manera negativa la protesta

Mediante un comunicado, la Unidad Nacional de Protección habló sobre las consecuencias que se registraron tras la protesta que bloqueó las funciones de los trabajadores de la entidad en Bogotá.

“La protección de la vida no se detiene. Los bloqueos y acciones judiciales pusieron en riesgo la continuidad del servicio. Por eso, la UNP acudió a la urgencia manifiesta, un mecanismo legal para garantizar la protección en Bogotá, Cauca y Amazonas”, es la descripción de la publicación que se hizo en la cuenta de X de la UNP.

PUBLICIDAD

En el comunicado titulado Bloqueos y acciones de tutela obligan a la UNP a acudir a la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, la entidad recordó lo registrado en las afueras de sus instalaciones, acusando a líderes sindicales de bloquear el edificio por fines políticos.

“Las acciones promovidas por algunos líderes sindicales —entre ellas bloqueos y encadenamientos físicos a las puertas de la sede principal de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá, así como la cuestionable presentación masiva de acciones de tutela— afectaron el desarrollo normal del proceso contractual para la prestación del servicio de escoltas en la Zona 2 y generaron un riesgo real de interrupción de las medidas de protección”, es parte del documento.

UNP - Protesta
Los sindicatos afirmaron que la protesta se registró para impedir la contratación de personal no preparado - crédito UNP / Visuales IA

Como consecuencia de estos hechos, la UNP asegura que, al no poder culminar los procesos de selección de escoltas que serán contratados, se puso en riesgo la seguridad de las personas que siguen esperando recibir un esquema de protección.

“La UNP advierte que estas actuaciones terminaron poniendo en peligro la continuidad del servicio y, ante la imposibilidad de culminar oportunamente los mecanismos de selección, la UNP debió acudir a la declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la operación de escoltas en Bogotá, Cacao y Amazonas”.

La entidad aseguró que no buscaban hacer una contratación masiva e irregular de personas, sino que estaban cumpliendo con su deber de mantener un número de escoltas para poder cumplir con la demanda que tienen actualmente.

“Esta determinación no reemplaza de manera permanente la convocatoria pública ni responde a una decisión discrecional de la entidad. Se trata del mecanismo excepcional previsto en la Ley 80 de 1993 para atender situaciones urgentes en las que no es posible acudir oportunamente a los procedimientos ordinarios de contratación y resulta indispensable impedir la suspensión de un servicio esencial”.

Protesta - UNP
Sindicatos de la UNP tenían planeado bloquear las instalaciones de la entidad hasta el 7 de agosto - crédito Visuales IA

Además de declarar la urgencia manifiesta, la UNP reprochó el comportamiento que tuvieron los líderes sociales, a los que han acusado de buscar beneficios externos por interrumpir el trabajo de la actual administración.

“La protección de la vida no admite interrupciones. Cuando la continuidad del servicio está en riesgo, la inacción no es una opción. La ley obliga al Estado a actuar y la Unidad Nacional de Protección cumplirá ese deber”.

Temas Relacionados

UNPProtestaSindicatosProtecciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

La empresa Galiano Company atribuyó la suspensión a un asunto familiar que requiere el acompañamiento del artista, aclaró que no se trata de un problema médico y pidió respeto por su privacidad

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

Hacer pagos con tarjeta de crédito será más costoso en agosto de 2026: esto cobrarán los bancos por intereses

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que la usura aplicada al crédito de consumo y ordinario será de 29,66%

Hacer pagos con tarjeta de crédito será más costoso en agosto de 2026: esto cobrarán los bancos por intereses

Este es el pronóstico del tiempo para el primer fin de semana de agosto de 2026: habrá cielo parcialmente despejado

Desde el Ideam también se señaló la posibilidad de vientos fuertes en algunas zonas del país

Este es el pronóstico del tiempo para el primer fin de semana de agosto de 2026: habrá cielo parcialmente despejado

Agencia Nacional de Tierras entregó casi 1.000 hectáreas de tierras, algunas del clan Cifuentes Villa, a campesinos en Córdoba

Más de la mitad de estos predios fueron entregados a asociaciones de pescadores y comunidades anfibias que operan en la región

Agencia Nacional de Tierras entregó casi 1.000 hectáreas de tierras, algunas del clan Cifuentes Villa, a campesinos en Córdoba

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

El volante, que se encuentra libre, volvió a ser relacionado con uno de los clubes más fuertes de la Liga MX, a la que volvería tras su paso por el Club León

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

New Order anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Padre de la niña que cantó ‘Dai Dai’ junto a Karol G le agradeció a la cantante y aclaró la confusión: “Cambiaste la vida de una niña”

‘Yo me llamo’ Diomedes Díaz cantó junto a Elder Dayán, el hijo del Cacique: así fue el conmovedor momento

Este es el éxito del colombiano Manuel Turizo que Barack Obama incluyó en su playlist de verano 2026: “Siempre busco nuevas canciones para escuchar”

Deportes

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

Una Recopa y un partido sin arquero, el historial que buscará reivindicar Santa Fe contra River Plate

Ricardo ‘Gato’ Pérez confirmó su salida de Millonarios: así fue su despedida ante los hinchas

Linda Caicedo es noticia en el Real Madrid: el club tomó importante decisión con la atacante colombiana

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver uno de los partidazos por la fecha 2 de la Liga BetPlay