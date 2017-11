La política iraní es invariable, ya sea ejecutada bajo las sonrisas de Mohammed Khatami o Hassan Rouhani o bajo el ceño fruncido de Ahmadinejad en su tiempo. El presidente iraní, independientemente de los resultados electorales (que se preparan cuidadosamente en la cocina del régimen y de acuerdo con las necesidades del programa político), no es más que un empleado de alto rango de la oficina del Líder Supremo Ali Khamenei. El presidente no es el responsable final de la formulación de políticas y no tiene derecho a objeción alguna sobre las decisiones importantes que son discrecionales del Líder Supremo.