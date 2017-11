Puigdemont puntualizó no obstante que quiere ser el candidato de una lista unitaria de los partidos independentistas, lo que de momento no se perfila. "No veo la posibilidad de ser un candidato partidista. No quiero ser el candidato de un partido político", declaró, apuntando como alternativa el concurrir dentro de una plataforma de electores sin etiqueta apoyada por los diferentes partidos.