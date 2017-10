"Las bacterias acompañarán a los humanos en nuestra exploración del espacio", escribieron los científicos en su estudio "Phenotypic Changes Exhibited by E. coli Cultured in Space" ("Cambios fenotípicos de la E. coli cultivada en el espacio"), publicado en la revista académica Fronteras de la Microbiología. "De ahí la importancia de estudiar su adaptación a un ambiente de microgravedad".