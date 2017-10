Dima estaba decepcionado aquella fría y silenciosa noche de octubre de 2016 en la que se bajó del autobús en un pueblo de Lugansk. Esperaba más acción, combates diarios y constantes contra "los fascistas", pero todo estaba muy tranquilo. Aún con su formación militar anterior, tuvo dos meses de entrenamiento básico antes de ir al frente, lidiando con un idioma y un terreno desconocido. Para el vasco J.B., que nunca había tocado un arma, formar parte de una brigada le supuso un desafío inesperado. Es ingeniero en construcción y había llegado a Lugansk en 2014 con la idea de colaborar con los bomberos locales, pero terminó en la Brigada Prizrak. "Allí no hice nada, no sabía mucho y no tuve tiempo para aprender", dice, y recuerda aquel primer día en el que bombardearon: "Los civiles en los edificios de alrededor cantaban canciones patrióticas rusas y morían. Fue muy surrealista". Se marchó antes de que expirara su visa rusa, necesaria para salir del Donbass, y recién volvería un año más tarde ya no como soldado sino como vinculo local con extranjeros que quisieran colaborar enviando dinero, comida o medicamentos. Con este trabajo entendió que "las ONGs no merecen nada, sólo quieren dinero, son una compañía que no puede poner en riesgo a sus trabajadores entonces no salen de la habitación del hotel. Muchas veces no restan pero tampoco suman. No merecen lo que cobran".