Que no te falte agua: Conagua y los gobiernos de CDMX y EdoMex coordinan fuerzas para garantizar abasto

¿Yo misma me había causado el cáncer? El libro de Susan Sontag que me salvó la vida

Me decían que algo interno, la represión, hacía disparar las células. Me rompí la cabeza pensando en por qué no sabía vivir. Hasta que “La enfermedad y sus metáforas” me hizo ver las cosas de otro modo. Se cumplen 90 años del nacimiento de la teórica estadounidense.