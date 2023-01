Fiscalía de Nuevo León explicó por qué adolescente acusado de abusar sexualmente de niño no puede ser detenido

Abuso sexual en contra de menor en Nuevo León/ Imagen representativa (EFE/Archivo)

Luego de que se dio a conocer que un menor de edad presuntamente abusó sexualmente de un niño pequeño en el municipio de Escobedo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que hay una carpeta de investigación por el caso y que debido al lo que indica la Ley, el agresor está en libertad.

El caso de abuso sexual ocurrió hace casi dos meses atrás, sin embargo, apenas se viralizó el caso debido a que tras la clausura del salón de fiestas infantiles “Kiddos”, donde ocurrió la agresión, la madre del menor publicó en sus redes sociales la narración de todo el calvario.

La mujer señaló que fue durante una fiesta del pasado 18 de noviembre, su hijo Marcelo, de cinco años de edad, fue abusado sexualmente por un adolescente de 13 años que trabajaba en el lugar.

Narró que el abuso ocurrió dentro de una casita de juegos que únicamente estaba iluminada por luces neón y el resto estaba en oscuridad, ya que la temática era de videojuegos. Lamentablemente, se dio cuenta que algo andaba mal ya que todo había pasado.

“Marcelo se quedó ahí, esa parte no logro entenderla al 100, entonces me acerco y veo a Marcelo como inquieto, diferente, con la mirada perdida, salgo y me dice ‘Mamá, el muchacho me metió el pene a la boca’”, recordó.

Mencionó la madre de la víctima que su hijo se limpiaba la boca con asco. De inmediato acudió con la mamá del festejado, sin embargo, esta no quiso hacer “un escándalo”; posteriormente llamó a la policía que tardó casi media hora en llegar.

Mientras tanto, ella confrontó al abusador, quien le aseguró que no había metido su pene en la boca de su hijo. Trató de convencerla de que había sido una equivocación y que había metido sus dedos en la boca del niño porque le sacó un objeto con el que se estaba ahogando.

Como era de esperar ella le creyó a su hijo, por lo que procedió a acudir ese mismo día ante la Fiscalía para levantar la denuncia correspondiente en contra del menor.

En ese momento, el abusador fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, en donde estuvo detenido mientras las autoridades resolvían su situación legal.

No obstante, debido a que el Artículo 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que no se podrán imponer medidas restrictivas de libertad (cautelares o de sanción) a los adolescentes menores de 14 años, sin importar el delito por el que estén siendo acusados.

En consecuencia el adolescente que abusó del niño fue liberado y las autoridades solo procedieron a tramitar los protocolos de protección y atención integral a la víctima que consisten en asistencia médica, psicológica y asesoría jurídica.

“El adolescente investigado, una vez que acreditó su edad, fue entregado a sus padres mediante responsiva, ante la imposibilidad de ser presentado en calidad de detenido en calidad de detenido ante el Juez de Garantías, Juicio y de Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescentes Infractores”.

Como la Ley lo protege de ser detenido como los adultos, actualmente solo acude voluntariamente a tratamiento psicológico en el Centro de Atención Integral para Adolescentes CAIPA por un periodo de seis meses.

A pesar de eso, la Fiscalía informó que la Fiscalía inició hace dos meses la carpera de investigación y que sigue vigente, en integración, y que cuando se terminen las investigaciones pendientes solicitarán una audiencia de imputación contra el señalado.

