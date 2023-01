Mauricio Ochmann anunció que se lanzará como cantante

Mauricio Ochmann anunció que publicará su primer álbum, compuesto de seis canciones (Twitter/MauOchmann)

A casi 30 años de trayectoria como actor, Mauricio Ochmann anunció que próximamente se lanzará como cantante con un EP.

Con un video en Instagram, el protagonista de El Chema dio a conocer que el próximo 25 de enero publicará sus primeras canciones en el álbum Origen, el cual está compuesto de seis canciones.

“Llegó el momento de compartir esta nueva faceta mía, esta faceta musical que ya, el lanzamiento del EP que se llama Origen, es este 25 de enero (...) espero que lo disfruten muchísimo”, dijo Ochmann.

Origen será lanzado en Amazon Music, Apple Music, Spotify, Tidal y Dezzer (Instagram/@mauochmann)

Asimismo, en un mensaje que escribió en su post, Mauricio agradeció a todo el equipo que está atrás de la producción de este EP, pues ellos fueron quienes lo apoyaron para “materializar el sueño” de lanzarlo y difundirlo.

El actor también agradeció a sus hijas, Lorenza y Kailani, por haberlo inspirado para incursionar en la música.

“Y, finalmente, gracias a la vida por las experiencias y a mis hijas por el amor y por inspirarme”

Tras hacer este anuncio, Ochmann recibió decenas de mensajes de apoyo en redes sociales, entre ellos se encuentra el de su novia, Paulina Burrola. “Todo el éxito, amor. Ya falta menos!!”, se lee en los comentarios.

Otras de las reacciones fueron: “Empezando con todo el 2023″, “No puedo estar más orgullosa de este trabajo tan hermoso y tan genuino”, “Éxito en tu nueva carrera”.

Esta no es la primera vez que el protagonista de A la mala anuncia que se abrirá camino en la industria musical, pues en mayo de 2022 anunció que haría su debut como cantante con Actuando en vida, un show en el que cantó y habló de los momentos más difíciles de su vida.

Desde joven, Ochmann sintió interés por la música, pero fue hasta 2022 que comenzó su carrera en esta industria (Instagram/@mauochmann)

“Hablo de las acciones, de las decisiones qué tomar en la vida para ser la versión de sí mismo”, compartió en entrevista con Telemundo.

Actuando en vida no llegó a México, pues se trató de una gira que solamente se llevó a cabo en Estados Unidos, pero las canciones que interpretó en el espectáculo serían las mismas que serán lanzadas en su disco, pues Origen lleva el mismo concepto de Actuando en vida y el mismo número de temas.

Con esta nueva etapa de su carrera, Mauricio no solamente incursionó en el canto, sino que también en la composición ya que todas las canciones del EP fueron escritas por él.

El actor se preparó en un estudio de grabación, tomando clases de canto con expertos en música (Instagram/@mauochmann)

Cabe destacar que para poder lanzarse como cantante, el ex esposo de Aislinn Derbez se preparó en una escuela, tomando clases de canto en el Estudio Allaire.

La inspiración para hacer música surgió de su intención de exponer los abusos que sufrió, reflexionar acerca de cómo afrontó estas situaciones y que su público se sumara a él.

“Yo creo que hay mucha gente que hemos pasados por situaciones adversas de violencia de diferentes maneras, abusos. Yo, en lo personal, pasé por diferentes abusos y cosas en mi vida”, confesó en el programa Hoy.

En aquel entonces, Mauricio comentó que sus canciones no estaban en ninguna plataforma ni disco porque hasta ese momento no las había publicado con un sello discográfico, pues solamente las estaba cantando en su show; no obstante, no se cerraba a que en un futuro se decidiera a hacer un álbum.

Origen se tratará de un disco de baladas que estará disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music y Deezer.

