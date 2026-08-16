Galilea Montijo responde a las críticas sobre su cuerpo con un video desde el gimnasio

La conductora respondió mediante un video en su Instagram. (Facebook Galilea Montijo)

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La conductora mexicana, Galilea Montijo publicó un video en el gimnasio, respondiendo sin palabras a quienes criticaron su espalda.

La conductora, de 53 años, apareció en su cuenta de Instagram entrenando junto a su novio Isaac Moreno, en el video porta un top que deja al descubierto su espalda, la misma zona que días antes generó una oleada de comentarios negativos en redes sociales.

Galilea Montijo recibió una oleada de críticas en redes sociales tras aparecer con un vestido negro de escote dorsal durante la más reciente gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026.

La conductora optó por no responder con palabras, decidió hacerlo a través del video en redes sociales, en distintos momentos del video su espalda queda en primer plano mientras realiza su entrenamiento.

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El mensaje fue implícito, al mostrar cómo luce su cuerpo en condiciones normales, sin vestidos ni luces de escenario, y con la disciplina física como argumento.

La conductora respondió a las críticas sobre su espalda con un video en redes sociales. IG: galileamontijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo iniciaron las críticas?

El detonante fue un video en el que se ve a Galilea con el vestido negro de mariposa al frente y completamente escotado en la espalda.

Al cambiar de postura, algunas marcas y pliegues en la zona baja de la espalda quedaron expuestos ante las cámaras.

Los comentarios en redes sociales no tardaron:

“Qué onda con la espalda de Gali”

“La espalda de Galilea parece la de mi abuelita”

“Vine a leer cuántos critican la celulitis de Galilea”

Fueron algunas de las reacciones que circularon, varios usuarios especularon que las marcas son consecuencia de una liposucción, otros las atribuyeron a la edad.

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Ninguna de esas versiones tiene confirmación, las fotografías y videos pueden mostrar sombras o distorsiones por el ángulo de la cámara.

Galilea Montijo recibió fuertes críticas sobre el estado de espalda en redes sociales. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las críticas a su espalda se suman a los ataques por su rostro

El episodio de la espalda no es el primero que enfrenta Galilea Montijo en 2026, desde inicios del año, la conductora del matutino “Hoy” apareció en pantalla con el rostro notablemente hinchado.

Esto disparó rumores sobre procedimientos estéticos fallidos y, en algunos casos, diagnósticos de parálisis facial emitidos desde redes sociales sin ningún respaldo médico.

Fue hasta este mes de agosto que Montijo rompió el silencio, en el podcast Bajo la Piel, conducido por la doctora Marimar Guerra.

La conductora explicó que en febrero de 2026 se sometió a un levantamiento de cejas inspirado en una tendencia estética que observó en celebridades como Lindsay Lohan.

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Aprovechó la intervención para realizarse también un procedimiento en el cuello con fines de definición facial.

La recuperación derivó en una cadena de complicaciones, el equipo del cirujano que la trato le envió un líquido para tratar la inflamación que le provocó una quemadura de segundo y tercer grado en el cuello.

“Este líquido cuando yo me lo ponía me ardía demasiado y sentía que me quemaba”, dijo Montijo a Bajo la Piel.

La recuperación derivó en una cadena de complicaciones para Galilea Montijo. Captura de pantalla

La quemadura afectó nervios y le quitó el control de su boca y su ojo

La quemadura colapsó el sistema linfático de la zona y generó una contractura severa en el cuello que desplazó la boca hacia un lado e irritó el nervio del ojo.

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“La boca, porque era una cosa que yo no la podía controlar, la contractura tan grande que tenía en el cuello”, explicó la conductora.

Montijo aclaró que nunca recibió un diagnóstico de parálisis facial, aunque reconoció que durante meses no pudo controlar algunos movimientos de su rostro.

El proceso de recuperación incluyó tratamientos en México y una sesión de terapia física en un centro especializado en Barcelona.

“Cuando siento que yo no puedo controlar mi boca ni mi ojo, claro, para los memes son maravillosos, pero a mí me daba muchísimo dolor”, dijo la conductora al podcast.

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La conductora señaló que la quemadura colapsó el sistema linfático de la zona. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Montijo continúa al frente de La Casa de los Famosos México

A pesar de los meses de complicaciones, Galilea Montijo no faltó un solo día a sus compromisos televisivos, actualmente se encuentra recuperada en aproximadamente el noventa por ciento de la movilidad y la apariencia que tenía antes del procedimiento.

La conductora sigue al frente de La Casa de los Famosos México, programa en el que ocurrió la gala de nominación que detonó la más reciente oleada de críticas.

El video del gimnasio, publicado días después de que los comentarios sobre su espalda se viralizaran, es hasta ahora su única respuesta al tema.