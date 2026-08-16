Golpe al Cártel de Sinaloa: detienen a 2 en Mazatlán con 19 armas largas, más de 15 mil balas y equipo táctico

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron los responsables del operativo que derivó en la detención de 2 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Mazatlán. Crédito: SSP Sinaloa

Guardar

Fuerzas federales detuvieron el pasado 14 de agosto a dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Mazatlán.

La aprehensión se produjo tras la revisión de un tractocamión en el que circulaban los dos presuntos integrantes de la organización criminal, donde fueron localizadas 19 armas largas -la mayoría de tipo AK-, mil 131 cargadores, 15 mil 480 cartuchos de diversos calibres y equipo táctico.

Los detenidos y el material bélico quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán para continuar con las investigaciones y realizar las acciones periciales pertinentes.

PUBLICIDAD

En un comunicado publicado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a nombre del Grupo Interinstitucional que opera en la entidad, las autoridades señalaron que las acciones se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, con el objetivo de preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense.

Las Comandancias de la III Región Militar y la 9a. Zona Militar coordinaron los patrullajes en Mazatlán

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano encabezaron los patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio que derivaron en el decomiso, esto en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la FGR y la Policía Estatal Preventiva, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

PUBLICIDAD

Las acciones fueron ordenadas por las Comandancias de la III Región Militar y la 9a. Zona Militar.

La mayoría de los rifles asegurados son tipo AK. Crédito: SSP Sinaloa

Durante los recorridos, los elementos detectaron a los dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa a bordo del tractocamión. En su interior transportaban todos los ilícitos asegurados.

El comunicado oficial no precisó a qué facción del Cártel de Sinaloa habrían pertenecido los dos detenidos.

Mazatlán recibió más de 2 mil 600 elementos federales en menos de un mes

El operativo del 14 de agosto se ejecutó en un municipio con presencia federal reforzada desde semanas atrás. El 8 de agosto, la Secretaría de Marina desplegó mil 700 elementos en Mazatlán en el marco de la Operación Sable, con patrullajes terrestres y a pie en zonas urbanas y comunidades rurales del puerto. Semanas antes, el 23 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 900 efectivos adicionales tras una jornada en que el municipio registró siete asesinatos en menos de 24 horas.

PUBLICIDAD

El secretario del Ayuntamiento Moisés Ríos Pérez precisó que esos elementos llegaron la madrugada del 22 de julio y se sumaron a los 400 militares que ya operaban en el municipio. La presión sobre el puerto se origina en la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, desatada tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

El 7 de agosto, un operativo en El Roble dejó 28 detenidos

Una semana antes del aseguramiento del tractocamión, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva, detuvieron a 28 personas —26 hombres y 2 mujeres— en la localidad de El Roble, zona rural de Mazatlán. Reportes de medios locales señalaron que los detenidos presuntamente estarían relacionados con el Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

La detención derivó de un operativo interinstitucional en la zona serrana de Mazatlán. Crédito: SSP Sinaloa

El operativo aseguró 15 armas largas, 94 cargadores, 2 mil 964 cartuchos —2,924 del calibre 7.62x39 mm, empleado en fusiles de asalto como el AK-47, y 40 del calibre .50, utilizado en armamento de mayor potencia— y ocho chalecos tácticos con 16 placas balísticas.

Las 28 personas arrestadas, junto con las armas y el material asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR para determinar su situación jurídica.