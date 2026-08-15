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Ronald Johnson celebra ejercicio militar conjunto en la frontera Juárez-El Paso: “Juntos somos más fuertes frente a los cárteles”

El embajador estadounidense reaccionó este sábado al operativo binacional del jueves en inmediaciones del Río Bravo

La Patrulla Fronteriza de EEUU y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un entrenamiento contra los cárteles en ambos lados de la frontera. Crédito: X - @ComisionadoCBP

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este sábado el ejercicio conjunto de seguridad fronteriza que fuerzas de ambos países realizaron el pasado jueves 13 de agosto a lo largo del Río Bravo, en la zona limítrofe entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

“Juntos somos más fuertes frente a los cárteles y las organizaciones narcoterroristas que amenazan a nuestra gente”, escribió Johnson en su cuenta de X. El operativo se realizó en el marco de la designación del Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera por parte del Departamento de Estado, formalizada el pasado 16 de julio.

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Ronald Johnson celebró el operativo conjunto de entrenamiento. (imagen ilustrativa) (Foto: X/@USAmbMex)
Ronald Johnson celebró el operativo conjunto de entrenamiento. (imagen ilustrativa) (Foto: X/@USAmbMex)

Por su parte, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos Rodney Scott también reaccionó este sábado desde su cuenta de X. “Se acabaron los días de esperar a que las amenazas nos lleguen”, escribió, junto con un video que muestra a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército del lado mexicano.

Scott señaló que el ejercicio del jueves en El Paso buscó preparar a las fuerzas de ambos países para responder con rapidez y neutralizar amenazas desde cualquiera de los dos lados de la frontera. El comisionado advirtió que el Cártel de Juárez se encuentra en estado de alerta tras su designación como Organización Terrorista Extranjera. “Estamos preparados”, remató.

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Militares mexicanos y Border Patrol, desplegados frente a frente en el Río Bravo

El ejercicio, organizado en EEUU por el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, tuvo lugar el jueves 13 de agosto a lo largo del Río Bravo, pasando frente a la escultura conocida como La X, uno de los puntos más reconocibles de Ciudad Juárez. Cada país operó dentro de su propio territorio: no hubo cruce de fronteras ni presencia de fuerzas extranjeras en suelo ajeno. La coordinación fue simultánea y en tiempo real a ambas orillas.

El despliegue de entrenamiento fue realizado el pasado jueves 13 de agosto. Crédito: X - @ComisionadoCBP
El despliegue de entrenamiento fue realizado el pasado jueves 13 de agosto. Crédito: X - @ComisionadoCBP

Del lado mexicano, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron un patrullaje espejo: un despliegue simultáneo frente al operativo estadounidense. Del lado de Estados Unidos, agentes de la U.S. Border Patrol —incluyendo su destacamento de Operaciones Especiales, trasladados al área en helicóptero de CBP Air and Marine Operations— encabezaron el ejercicio. Helicópteros sobrevolaron la frontera y elementos de fuerzas especiales descendieron al área mediante cuerdas.

La presencia simultánea de efectivos y vehículos oficiales en ambas orillas generó expectación entre quienes circulaban por las inmediaciones, debido a la magnitud del despliegue y al movimiento de personal y equipo especializado.

EEUU designó al Cártel de Juárez como organización terrorista un mes antes del ejercicio

El ejercicio se realizó un mes después de que el secretario de Estado Marco Rubio designara al Cártel de Juárez —y al cártel de Los Viagras— como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, el pasado 16 de julio. La medida bloqueó el acceso de ambas organizaciones al sistema financiero de Estados Unidos y prohibió cualquier transacción en su favor por parte de ciudadanos o entidades estadounidenses.

En su declaración del 16 de julio, Rubio vinculó la designación con la masacre de 2019 en Sonora, en la que nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— integrantes de la familia Lebarón, fueron asesinados por sicarios de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque
Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

“La Administración Trump seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”, escribió Rubio en la declaración oficial.

El Cártel de Juárez y Los Viagras se sumaron así a una lista que la administración Trump comenzó a construir el 20 de febrero de 2025, cuando designó en bloque a seis organizaciones mexicanas: el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Con las dos designaciones del 16 de julio, el total de cárteles mexicanos bajo la categoría de Organización Terrorista Extranjera llegó a ocho.

Ronald Johnson ha enmarcado tanto la designación como el operativo del jueves como resultados directos de la relación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. “Esta es la cooperación y la coordinación enfocada en resultados”, escribió el embajador este sábado, con el hashtag #JuntosLogramosMás.

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