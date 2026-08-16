Ángela y Pepe Aguilar dedican emotivos mensajes a Leonardo Aguilar para celebrar sus 27 años

Los integrantes de la familia Aguilar felicitaron a Leonardo por su cumpleaños número 27 IG: leonardoaguilaroficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ángela y Pepe Aguilar felicitaron este este 15 de agosto a Leonardo Aguilar, quien cumplió 27 años, con mensajes publicados en redes sociales que resumen el vínculo familiar que los tres han construido dentro y fuera de los escenarios.

Ángela fue la más expresiva, a través de dos historias de Instagram, la cantante le dedicó palabras que describen a su hermano como una figura constante en distintas etapas de su vida, acompañando la publicación con una fotografía de ambos de niños.

“Mi hermano, mi cómplice y mi protector. Has sido refugio, risa y fuerza en tantas versiones de mí. Espero poder ser siempre para ti un poquito de todo lo que tú has sido para mí. Me llena de orgullo el hombre que eres. Feliz cumpleaños. Te amo”, escribió la cantante, etiquetando la cuenta de su hermano.

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Ángela dedicó un emotivo mensaje para su hermano mayor. (Instagram)

Pepe Aguilar también se sumó desde sus redes. El mensaje del patriarca fue más breve: “Felicidades Leonardo Aguilar, qué orgullo verte crecer hijo, te amo, a festejar, leve”.

Pepe Aguilar felicita a su hijo Leonardo por su cumpleaños 27 (IG: pepeaguilar_oficial)

Una trayectoria de 15 años

Leonardo Aguilar nació el15 de agosto de 1999 en la Ciudad de México, es el tercer hijo de Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez Alcalá, y hermano mayor de Ángela.

Desde los 12 años acompaña a su familia en los escenarios, lo que convierte este cumpleaños en una fecha que coincide con más de una década y media de carrera ininterrumpida.

Su debut ocurrió en 2012 con el álbum Nueva tradición, grabado junto a Ángela.

Cuatro años después lanzó Gallo fino, su primer disco en solitario, producido por su padre y con colaboraciones de Espinoza Paz y El Chapo de Sinaloa.

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Ese trabajo le valió dos nominaciones al Grammy Latino: mejor álbum norteño y mejor canción regional mexicana por la canción “Compromiso descartado”.

Leonardo acompaña a su familia en los escenarios desde los 12 años. (Facebook Leonardo Aguilar)

El número uno en Latin Pop Airplay

La carrera de Leonardo tomó un nuevo impulso con el álbum Soy como quiero ser de 2024, un tributo a Joan Sebastian que incluyó “Bandido de amores”, tema que alcanzó el primer lugar en Regional Mexican Airplay y el segundo en Latin Airplay de Billboard.

El sencillo “Por el contrario”, grabado junto a Becky G y Ángela Aguilar, se convirtió en uno de sus mayores éxitos, llegó al número 1 en Latin Pop Airplay,

La canción le ganó una nominación al Grammy Latino 2024 como mejor canción regional mexicana.

En 2026, Leonardo Aguilar recibió una nominación a Premios Juventud en la categoría de mejor canción mariachi/música mexicana por “Amémonos de nuevo”, tema grabado junto a Lupita Infante, siendo así su tercera nominación en la historia de ese premio.

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“Por el contrario”, grabada junto a Becky G y Ángela Aguilar, se convirtió en uno de sus mayores éxitos. (Facebook Leonardo Aguilar)

Desde los 12 años en los escenarios

Desde 2018, Leonardo forma parte activa de los espectáculos ecuestres-musicales Jaripeo Sin Fronteras y Jaripeo Hasta Los Huesos, giras que llevan a la familia Aguilar por México y Estados Unidos.

En esos shows no solo canta, también participa en las suertes ecuestres, una faceta que refleja su vínculo con la vida ranchera.

Fue uno de los artistas más nominados en los premios Lo Nuestro 2025, con ocho nominaciones. (Facebook Leonardo Aguilar)

A inicios de 2026, Leonardo enfrentó un episodio que él mismo documentó en redes sociales, un concierto en Albuquerque, Nuevo México, con poca asistencia, lejos de guardarlo, grabó un video desde el escenario.

“Llevo años en esta carrera, pero siento que voy empezando apenas. Me siento orgulloso de los shows que hago, me siento feliz y agradecido con la gente que decide venir a verme, a veces hay shows llenos, a veces unos que no nos fue tan bien. No importa, al final de cuentas de lo que se trata es de salir a cantar”, dijo.

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En los Premios Lo Nuestro 2025 llegó como uno de los artistas más nominados de la noche, con ocho candidaturas que incluyeron canción del año, artista masculino del año en música mexicana y colaboración del año, sin embargo, Leonardo solo logró conquistar un premio.