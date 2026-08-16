Muere Jonathan Succar, hijo de Jean Succar Kuri, en accidente automovilístico en Cancún

Jonathan Succar Pita murió en un accidente automovilístico ocurrido la noche del viernes 14 de agosto en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

Guardar

Jonathan Succar, hijo del empresario Jean Succar Kuri, murió en un accidente automovilístico ocurrido la noche del viernes 14 de agosto en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

El incidente adquirió relevancia a nivel nacional tras el surgimiento de reportes preliminares que señalaban que una de las víctimas era Jonathan Succar.

Cerca de las 14:00 horas del sábado, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) confirmó el fallecimiento de dos hombres tras el percance registrado en el kilómetro 18.5 del Boulevard Kukulcán, en el municipio de Benito Juárez. Una de las víctimas fue identificada como Jonathan Succar Pita.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos hombres viajaban en un vehículo de lujo y el accidente habría ocurrido por exceso de velocidad. La autoridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Jonathan Succar Pita murió en un accidente automovilístico ocurrido la noche del viernes 14 de agosto en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. (Facebook: Jerry Succar)

Mensaje del hermano en Facebook

Jerry Succar, hermano de Jonathan, confirmó la noticia mediante una publicación en Facebook, donde recordó la estrecha relación que mantuvieron desde la infancia.

“Mi hermano Jonathan se ha ido. Jonathan solo era 10 meses mayor que yo. Diez meses. Crecimos juntos, fuimos por la vida juntos, y compartimos tantos capítulos que honestamente no puedo recordar mi vida sin él”, escribió.

En su mensaje, Jerry destacó que Jonathan no solo era su hermano, sino también su mejor amigo.

“No era solo mi hermano. En algún lugar del camino, se convirtió en mi mejor amigo. Mi compañero de crimen. Alguien con quien podría llamar, reírme, discutir, mentir con, o simplemente sentarme”, expresó.

También recordó la confianza que existía entre ambos: “Él me conoció. Realmente me conocía. Nunca tuve que darle explicaciones a él. Él simplemente lo sabía”.

PUBLICIDAD

El incidente adquirió relevancia a nivel nacional tras el surgimiento de reportes preliminares que señalaban que una de las víctimas era Jonathan Succar. (X: @Hidrocalido)

Comunicado de la Fiscalía de Quintana Roo

La Fiscalía estatal informó que inició una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.

“La FGEQuintanaRoo informa el inicio de una carpeta de investigación, para esclarecer los hechos que derivaron en el homicidio culposo de dos masculinos, ocurrido la noche del 14 de agosto del presente año, en el kilómetro 18.5 del Boulevard Kukulcán, en el municipio de Benito Juárez, así como para dar con el o los responsables”, señaló la dependencia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del percance.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) confirmó el fallecimiento de dos hombres tras el percance registrado en el kilómetro 18.5 del Boulevard Kukulcán. (Facebook: Fiscalía de Quintana Roo)

¿Quién fue Jean Succar Kuri?

Jean Thouma Hannah Succar Kuri fue un empresario de origen libanés que se estableció en México y desarrolló negocios en Cancún. Su nombre quedó vinculado a uno de los casos de explotación sexual infantil más conocidos de México después de las investigaciones de la periodista Lydia Cacho, publicadas en el libro Los demonios del Edén.

PUBLICIDAD

Succar Kuri fue acusado y posteriormente condenado por delitos relacionados con trata de menores y pornografía infantil. En 2011 recibió una sentencia de 112 años de prisión, que posteriormente fue reducida a 93 años.

Jean Succar Kuri lideró una red de pederastia en Quintana Roo; fue condenado a 93 años de prisión Foto: Cuartoscuro

El empresario fue detenido en Estados Unidos en 2004 y posteriormente extraditado a México. Durante los años siguientes permaneció privado de la libertad en distintos centros penitenciarios.

Jean Succar Kuri murió en junio de 2024, a los 79 años, en un hospital privado de Cancún. Reportes de aquel momento señalaron una insuficiencia cardiaca como causa preliminar de su fallecimiento.