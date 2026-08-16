Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

Dos hombres fueron víctimas de un ataque armado frente al Palacio Gobierno de Sinaloa. Crédito: X/ @adiscusion

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Este sábado, dos hombres murieron después de ser víctimas de un ataque armado, frente a las instalaciones del Palacio de Gobierno estatal, ubicado en la colonia Centro Sinaloa, en Culiacán.

De acuerdo con reportes locales, la agresión armada ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando las víctimas circulaban en un automóvil, color blanco, por la avenida José Aguilar Barraza, donde fueron sorprendidos por sujetos armados, quienes, según testigos de los hechos, dispararon con fusiles automáticos.

Tras la ráfaga de balas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó por estrellarlo contra un objeto al llegar a la calle Constitución.

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Autoridades confirman muerte tras ataque armado en Culiacán

Dada la gravedad de la situación, hubo una fuerte movilización policíaca y de servicios de emergencia, quienes confirmaron la muerte de un par de hombres al interior de un vehículo.

Como era de esperarse, el auto quedó con múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales, además de daños en la parte frontal derivado del choque.

No reportan detenidos tras la agresión frente a Palacio de Gobierno en Culiacán

Hasta la publicación de esta nota, ninguna autoridad de Sinaloa había informado de personas detenidas por el ataque armado en la ciudad de Culiacán la tarde de este sábado 15 de agosto.

Además, las víctimas permanecían sin identificar. La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado lleve a cabo las diligencias correspondientes, levante indicios y establezca cómo ocurrió el ataque.

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Mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) hizo el levantamiento de los cuerpos correspondiente para realizar la pruebas de ley.

¿Qué hallaron al interior del vehículo?

Medios locales reportaron que al interior del vehículo, las autoridades localizaron un gafete de un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no se sabe si una de las víctimas sea el dueño de ese documento.

También trascendió la unidad baleada se encuentra a nombre de otra persona del sexo masculino, llamada Jesús Israel, pero se desconoce si se trata de alguna de las víctimas.

Cabe señalar que Sinaloa vive una ola de violencia desde septiembre de 2024, derivado de una disputa interna entre las facciones del Cártel de Sinaloa, de “Los Mayos” y “Los Chapitos”, que dejado cientos de muertes y personas desaparecidas.

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