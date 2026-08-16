Jennifer Hermoso agradece a Tigres Femenil y se despide con emotivo mensaje: “Me voy muy feliz”

La jugadora fue homenajeada en el estadio Universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jennifer Hermoso Fuentes, futbolista española que vistió los colores de Tigres Femenil en los últimos 4 años, hoy cierra su etapa en la Liga Femenil BBVA para volver a su país natal a cosechar nuevos triunfos en sus futuros proyectos profesionales.

A través de un video institucional, la jugadora anunció su salida inmediata de la U de Nuevo León, no sin antes agradecer a sus compañeras, a la afición y directiva por compartir con ella capítulos inolvidables que guardará en su corazón.

“Yo creo que hay una frase que dice que crecer es aprender a despedirse. Crecer es aprender a despedirse y creo que para mí nunca va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto, porque tengo clarísimo que una parte de mi vida se queda aquí en México, se queda aquí en Tigres”, expresó Jenni Hermoso.

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“A mis compañeras he aprendido lo que es ser un equipo. Me llevo muchísimas amigas de aquí. Han sabido hacerme los días más amenos. Al staff, a todo el staff que he tenido desde que llegué hasta el día de hoy. Y sobre todo también a la afición que, pues que me ha cuidado mucho”, agregó la futbolista.

En su mensaje, Jennifer Hermoso también pidió que se siga “cuidando a la jugada” porque es la parte vital del deporte y de todo conjunto. “Sigamos cuidando a la jugadora, que es la parte más importante de este deporte”.

Y antes de concluir el clip de Tigres Femenil, la campeona del mundo con la Selección Española Femenina extendió su agradecimiento a toda la gente por ayudar a que, al día de hoy, le encante la nueva versión de esta Jennifer Hermoso.

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“Muchísimas gracias a todos por haber hecho una parte de esta Jenni que a día de hoy me encanta”, dijo. “Me voy muy feliz de todo lo que he vivido. También triste, obviamente, porque, pues no me gusta despedirme, pero creo que teniendo muy claro que, que esto ha sido, lo mejor que me ha podido pasar en la vida”, afirmó la goleadora española.

Trayectoria de Jenni Hermoso en México

Ayudó a Tigres Femenil a ganar el torneo Apertura 2025. REUTERS/Daniel Becerril

La jugadora de la Selección de España Femenil, Jennifer Hermoso Fuentes, vino a jugar a la Liga Mexicana a partir del Torneo Apertura 2022 al ser contratada por las Tuzas del Club Pachuca.

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Antes de su salida de la Bella Airosa, Jenni atendió la convocatoria de la Selección Española para consolidarse campeona del mundo en 2023. Meses después, viajó a la Sultana del Norte para jugar en Tigres Femenil del Clausura 2024 hasta la fecha.

Hermoso representó a Tigres Femenil en 77 partidos oficiales entre la Liga BBVA Femenil y la Concacaf W Champions Cup, en los que marcó 32 goles (30 en la Liga nacional y 2 en el torneo internacional).

Asimismo, contribuyó de manera definitiva para conquistar un par de títulos con las Amazonas: el Campeón de Campeonas en 2024 y el Torneo Apertura 2025 dejando una huella imborrable en la historia del club Femenil Auriazul.

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“Siempre serás una Amazona, Jenni. ¡Gracias!“, dice la frase con la que Tigres Femenil despidió este sábado 15 de agosto a Jennifer Hermoso por medio de sus redes sociales, pues lo mejor estaba por venir durante esta tarde-noche.

Homenajean a Jennifer Hermoso

Jugadores se juntaron para decirle adiós a la campeona del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar el partido de la fecha 3 ante FC Juárez Femenil, jugadoras y cuerpo técnico se organizaron en la cancha del Universitario para rendir tributo a Jenni Hermoso, quien lució su brillante camisa número 10 por última vez.

Las jugadoras de Tigres Femenil llenaron de abrazos a la delantera de 36 años, mientras en la pantalla del estadio se proyectaron varios momentos destacados de Jennifer Hermoso mientras la afición la despidió con una ola de aplausos especiales por defender los colores de la institución durante dos años y medio.

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conquista de dos títulos: la Liga MX Femenil y el Campeón de Campeonas. Su llegada a San Nicolás fue con la etiqueta de campeona del mundo y su salida se da como una referente y figura histórica del club.

¿Qué sigue para Jennifer Hermoso en el futbol femenino?

Jennifer ganó el Apertura 2025 con Tigres Femenil. REUTERS/Daniel Becerril

La directiva de Tigres Femenil negoció con la futbolista española para rescindir su contrato, mismo que aún tenía seis meses de vigencia. Esta decisión permite que Jennifer Hermoso sea agente libre y así pueda ser contratada por cualquier otro equipo.

De acuerdo a varios reportes, el próximo destino de Jenni Hermoso sería el Club Atlético de Madrid, donde la delantera comenzó su carrera profesional y que ahora estaría cerca de volver a jugar, aunque el traspaso no se ha hecho oficial.

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Clubes en los que ha estado Jennifer Hermoso

Jenni se consolidó campeona mundial con España en 2023. REUTERS/Hannah Mckay/File Photo

El debut oficial de Jenni Hermoso remonta al 5 de diciembre del 2004 con el Club Atlético de Madrid. Luego siguió su carrera en el Rayo Vallecano y posteriormente vivió un paso cortó por el Tyresö FF en el país de Suecia.

Al regresar a su natal España, Jennifer portó los colores del Futbol Club Barcelona Femenino durante varios años para probar oportunidad en Francia, con el París Saint Germain, previo a un breve regreso al Atlético de Madrid para seguir su carrera en la Liga Femenil BBVA con Pachuca y Tigres.