Mateo Chávez brilla con doblete de asistencias en la goleada del AZ Alkmaar

El lateral mexicano firmó dos pases de gol ante el Utrecht en el Estadio Galgenwaard en una noche que lo afianza en la Eredivisie

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El futbol mexicano tiene un nuevo protagonista en Europa. Mateo Chávez, lateral izquierdo del AZ Alkmaar, firmó una actuación sobresaliente en la victoria 4-1 sobre el Utrecht, donde participó directamente en dos goles y confirmó su gran inicio en la Eredivisie 2026-27.

Con apenas 22 años, el canterano de Chivas se ha consolidado como titular en el esquema de Lee-Roy Echteld, mostrando un equilibrio entre solidez defensiva y proyección ofensiva.

Mateo Chávez, lateral izquierdo del AZ Alkmaar, aportó dos asistencias en la victoria 4-1 sobre el Utrecht. (X/ @AZAlkmaar)

Sus dos asistencias lo colocan como uno de los mexicanos más influyentes en el arranque de temporada en Países Bajos.

La actuación contra el Utrecht

El partido en el Estadio Galgenwaard fue dominado por el AZ desde el inicio. Mateo se convirtió en protagonista en la segunda mitad, cuando su aporte ofensivo marcó la diferencia.

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Primera asistencia (49’): Recibió un balón filtrado por la banda izquierda y envió un centro preciso que Mexx Meerdink transformó en el 3-0.

Segunda asistencia (84’): Tras recuperar la pelota, filtró un pase a profundidad para Ayoub Oufkir , quien definió el 4-1 definitivo.

Participación completa: Disputó los 90 minutos, registró un disparo al arco y recibió una tarjeta amarilla, reflejando su involucramiento en todas las etapas del juego.

La segunda asistencia de Chávez ocurrió al 84’, tras recuperar la pelota y filtrar un pase para el gol de Ayoub Oufkir. (X/ @AZAlkmaar)

La actuación de Chávez no solo fue estadística: su presencia constante en ataque y defensa reafirmó que se ha convertido en un jugador confiable para el AZ.

Consolidación de Mateo en Europa

El arranque de temporada confirma que el “Tiloncito” ya no es una promesa, sino una realidad. Con tres asistencias en dos jornadas y su participación en la Supercopa de Países Bajos, ha demostrado que su adaptación al futbol neerlandés ha sido inmediata.

La confianza plena del entrenador Echteld se refleja en su titularidad consecutiva y en la libertad que le otorga para proyectarse al ataque.

El AZ Alkmaar mantiene paso perfecto con dos victorias en dos partidos, lo cual comienza a perfilar al Tiloncito Chávez como pieza clave en el esquema de la Selección Mexicana. REUTERS/Pedro Nunes

El AZ mantiene paso perfecto con dos victorias en dos partidos y se coloca en la parte alta de la clasificación. La presencia de Chávez ha sido clave para sostener ese arranque sólido e ilusionar a la afición con un equipo protagonista.

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Su evolución también lo coloca en el radar de la Selección Mexicana, que podría aprovechar su crecimiento en Europa para reforzar la banda izquierda en futuras competiciones internacionales.

Lo que viene para el Tiloncito

El calendario del AZ presenta nuevos retos y Mateo tendrá la oportunidad de seguir brillando.

22 de agosto: Visita al Fortuna Sittard , con el objetivo de mantener el invicto.

29 de agosto: Recibe al Go Ahead Eagles , en un duelo clave para sostener el liderato.

Europa League: El AZ disputará la fase de Liga, donde Chávez tendrá exposición internacional.

El mexicano suma tres asistencias en dos jornadas y participa en la Supercopa de Países Bajos, con adaptación inmediata al futbol neerlandés. (Instagram)

En este sentido, el reto para el mexicano será sostener este nivel y consolidarse como referente del futbol neerlandés. Cada asistencia confirma que su salto a Europa fue un acierto y que está listo para convertirse en uno de los mexicanos más influyentes.