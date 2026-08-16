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¿Por qué la afición del Wolverhampton identifica a Raúl Jiménez con la canción “Sí, señor”?

El mexicano se afianzó como el máximo anotador del club en la Premier League, y la melodía en el Molineux Stadium se convirtió en himno de identidad

El Lobo de Tepejí respondió al respaldo de la afición tras volver al Wolverhampton luego de superar una sensible fractura de cráneo. (Instagram/ @raulalonsojimenez9)
El Lobo de Tepejí respondió al respaldo de la afición tras volver al Wolverhampton luego de superar una sensible fractura de cráneo. (Instagram/ @raulalonsojimenez9)
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La relación entre Raúl Jiménez y la afición del Wolverhampton tiene un sello único en el futbol inglés: el cántico “Sí, señor”.

Desde la primera vez que el delantero mexicano pisó el césped del Molineux Stadium en 2018, su conexión con los seguidores del club se expresó de una forma distinta al resto de los jugadores.

La canción “Sí, señor” nace por el rendimiento de Jiménez y adapta la melodía de “Dale Cavese” para resaltar su nacionalidad mexicana y su capacidad goleadora. (Instagram/ @raulalonsojimenez9)

A lo largo de su paso por los Wolves, Jiménez se consolidó como el máximo goleador del equipo en la Premier League y uno de los futbolistas más queridos por la hinchada.

En su regreso con gol al club luego de una etapa en el Fulham y tras superar una sensible fractura de cráneo, la afición retomó el cántico y él respondió con gestos de agradecimiento público, como la entrega de playeras y bufandas con la leyenda “Sí, señor”.

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Un cántico nacido de la identificación y el cariño hacia el Lobo

La canción “Sí, señor” surgió como respuesta al rendimiento de Jiménez en el campo. La afición, inspirada por la melodía de Dale Cavese, adaptó la letra para destacar su nacionalidad mexicana y su capacidad goleadora: “Sí señor, give the ball to Raul and he will score”.

Raúl Jiménez con el Wolverhampton Wolves tras su lesión (Foto: Instagram/@raulalonsojimenez9)
Tras su etapa en el Fulham y después de superar una fractura de cráneo, Raúl Jiménez regresó con gol al Wolverhampton y la afición retoma el “Sí, señor”.(Foto: Instagram/@raulalonsojimenez9)

El cántico se volvió costumbre cada vez que el delantero salía a calentar o ingresaba al terreno de juego, consolidando su figura como el máximo referente ofensivo del club.

El lazo emocional tras la lesión y el regreso

El vínculo entre Raúl y la afición se fortaleció tras el Mundial 2026 y el accidente que lo apartó de las canchas en 2020. Durante esos meses de recuperación, la hinchada mantuvo el cántico y le hizo llegar un sinfín de mensajes de apoyo.

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El propio jugador ha reconocido ese respaldo, mencionando que sentir el “Sí, señor” en el estadio fue clave para enfrentar la recuperación.

Daniela Basso, esposa de Raúl, público una foto con su familia en las gradas agradeciendo el inmenso apoyo brindado a Jiménez en su regreso al club. (Instagram/ @danielabassom)
Daniela Basso, esposa de Raúl, público una foto con su familia en las gradas agradeciendo el inmenso apoyo brindado a Jiménez en su regreso al club. (Instagram/ @danielabassom)

En su retorno al club, la canción volvió a escucharse y la familia de Jiménez participó activamente, usando playeras y bufandas alusivas en las tribunas de Molineux.

Un símbolo de pertenencia y agradecimiento de Raúl

El cántico “Sí, señor” ha evolucionado más allá del estadio, funcionando como un símbolo de pertenencia y agradecimiento entre todas las partes.

La interacción entre jugador, familia y seguidores ha multiplicado los gestos de reciprocidad en torno a la canción.

  • La elección de “Sí, señor” como himno personal de Jiménez responde a una construcción colectiva y a una identificación mutua entre el delantero y la afición.
  • Para los seguidores, el cántico es una manera de apropiarse de la historia de Raúl y celebrar los logros compartidos en el club.
Tras convertirse en el máximo anotador del club en la Premier League, el “Sí, señor” evolucionó como símbolo de pertenencia y agradecimiento entre Raúl Jiménez, su familia y los seguidores del Wolverhampton más allá del estadio. (X/ @Wolves)
Tras convertirse en el máximo anotador del club en la Premier League, el “Sí, señor” evolucionó como símbolo de pertenencia y agradecimiento entre Raúl Jiménez, su familia y los seguidores del Wolverhampton más allá del estadio. (X/ @Wolves)

Hoy, cada vez que Raúl Jiménez pisa el césped del Wolverhampton, la canción “Sí, señor” sirve como recordatorio del vínculo único entre el jugador, su entorno y una afición que ha hecho de ese cántico su propia bandera.

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