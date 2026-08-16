Julián Quiñones demuestra su amor a Atlas con emotivo mensaje por su 110 aniversario

La Pantera escribió que el club rojinegro estará “siempre en su corazón”, un detalle que trae el recuerdo de la sequía rota tras casi 70 años sin título. (Especial)

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El Atlas celebró sus 110 años de historia y uno de sus mayores ídolos no dejó pasar la ocasión. Julián Quiñones, hoy jugador del Al-Qadisiya en Arabia Saudita, volvió a aparecer en escena con un gesto que emocionó a la afición rojinegra.

La “Pantera” dedicó un especial mensaje en redes sociales acompañado de imágenes con el jersey de los zorros y recuerdos de su etapa como bicampeón.

Julián Quiñones, máximo goleador mexicano en Mundiales y jugador del Al-Qadisiya, compartió imágenes de cariño al Atlas y recuerdos del bicampeonato. REUTERS/Raquel Cunha

Más allá de la celebración institucional, lo que destacó fue la manera en la que Julián eligió expresarse. No se limitó a un saludo protocolario, sino que transmitió cercanía y cariño hacia el club que lo catapultó a la gloria.

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El vínculo de la Pantera con Atlas

El gesto de Quiñones reafirma que su relación con Atlas sigue intacta, incluso a la distancia. Fue pieza clave en la generación que rompió una sequía de casi 70 años sin campeonato y sus goles lo convirtieron en símbolo de resiliencia.

Aunque eventualmente emigró al América y después al futbol árabe, su relación con la Fiel permanece sólida.

El legado de Julián Quiñones en Atlas se refleja en 36 goles y 12 asistencias en 86 partidos, además de dos títulos consecutivos de Liga MX. (Instagram/ @julianquinones33)

Al posar con la camiseta conmemorativa, escribió que el Atlas está “Feliz 110 años de historia... siempre en mi corazón”, y en otra publicación resumió su sentir: “Feliz aniversario, mi rojinegro”.

El legado rojinegro

La huella de Quiñones en Atlas es incuestionable y sus números lo respaldan.

36 goles y 12 asistencias en 86 partidos , además de dos títulos de Liga MX consecutivos.

Protagonista indiscutible: Su impacto fue inmediato y trascendió lo estadístico, consolidándose como ídolo de la afición.

Bicampeonato histórico: Bajo la dirección de Diego Cocca, Atlas vivió un antes y un después con Julián como figura.

La Pantera Quiñones recuerda la sequía de casi 70 años sin campeonato que Atlas rompió con una generación en la que él resultó pieza clave. REUTERS/Fernando Carranza García

Su mensaje en el aniversario del club reforzó la memoria colectiva de un logro que aún se celebra con orgullo, recordando que su paso por el club fue mucho más que una etapa: fue el renacimiento de una institución.

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El significado del gesto de Quiñones

En un futbol donde los cambios de equipo suelen diluir los vínculos, el gesto de Julián reafirma que los títulos y la historia compartida generan lazos duraderos. La afición lo sigue considerando parte de su historia, y él mantiene vivo el cariño por el club.

Su felicitación conecta el pasado glorioso con el presente de Atlas. Aunque hoy brilla en Arabia, su corazón sigue ligado a los colores.

La felicitación de Julián por el aniversario 110 conecta el pasado glorioso de Atlas con su presente, pese a que hoy juega en el futbol árabe. (X/ @AlQadsiahEN)

El aniversario número 110 se convirtió en un puente entre pasado y presente: un club con más de un siglo de historia y un jugador que, pese a la distancia, sigue reconociendo que parte de su carrera y de su corazón pertenecen a los Rojinegros.

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