Mexicana de Aviación recibe su octavo avión Embraer E190-E2 y prepara nueva ruta a Zacatecas

Mexicana de Aviación octava aeronave ruta Zacatecas (Mexicana Vuela/FB)

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Mexicana de Aviación dio un nuevo paso en su proceso de crecimiento y recuperación con la llegada de su octavo avión Embraer E190-E2, aeronave que se incorporará a las operaciones de la aerolínea desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La aeronave, con matrícula XA-MXH, arribó al país procedente de Brasil y fue recibida alrededor de las 13:30 horas durante una ceremonia encabezada por Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación.

El funcionario destacó que la incorporación del avión representa un avance importante para la compañía, no sólo por el incremento de su flota, sino por las nuevas capacidades que permitirá desarrollar para fortalecer la operación y ampliar la conectividad aérea nacional.

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“Representa mucho más que el crecimiento de nuestra flota, representa una nueva capacidad para servir, para fortalecer nuestra operación, acercar regiones, generar oportunidades y avanzar en una misión que define nuestra razón de ser: conectar a México con México”, señaló.

Mexicana de Aviación amplía su flota

El nuevo Embraer E190-E2 forma parte del programa mediante el cual Mexicana de Aviación contempla integrar 20 aeronaves de la familia E2. El modelo recibido tiene capacidad para transportar hasta 108 pasajeros y se caracteriza por una mayor eficiencia operativa.

De acuerdo con Ávila Bojórquez, los aviones Embraer permiten obtener una reducción aproximada de 30 por ciento en el consumo de combustible, un factor que contribuye a mejorar la eficiencia de las operaciones de la aerolínea.

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Mexicana también mantiene una colaboración estrecha con Embraer para desarrollar proyectos relacionados con la integración tecnológica. Entre ellos se encuentran herramientas para el monitoreo en tiempo real de las aeronaves y una mayor flexibilidad en los procesos técnicos.

Capitana Valeria Casas piloteó el nuevo avión

Mexicana de Aviación octava aeronave ruta Zacatecas (Mexicana Vuela/FB)

El traslado de la aeronave desde Brasil tuvo además un significado especial debido a que estuvo a cargo de la capitana Valeria Casas.

Durante la ceremonia, el director de Mexicana destacó que su participación representa el talento, preparación, disciplina y profesionalismo de las mujeres que forman parte de la industria de la aviación en México.

Ávila Bojórquez subrayó que la presencia de la capitana al mando también refleja la importancia de generar oportunidades de desarrollo profesional para quienes buscan incorporarse al sector aeronáutico.

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Mexicana prepara nueva ruta hacia Zacatecas

Mexicana de Aviación octava aeronave ruta Zacatecas (Mexicana Vuela/FB)

Como parte de su estrategia de expansión, Mexicana de Aviación también contempla incorporar una nueva ruta hacia Zacatecas.

El director de la empresa confirmó que el proyecto se encuentra entre los planes de crecimiento, aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de operaciones.

La aerolínea busca fortalecer una red de conectividad con un enfoque nacional, con el objetivo de acercar distintas regiones y facilitar los traslados entre entidades del país.

Capacitación y crecimiento de la aerolínea

Ávila Bojórquez destacó que el crecimiento de Mexicana se sustenta también en su personal, desde pilotos y sobrecargos hasta trabajadores de operaciones, administración, técnicos, especialistas e ingenieros.

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Las tripulaciones han recibido capacitación profesional en Europa, mientras que la compañía mantiene el objetivo de integrar personal técnico aeronáutico altamente calificado.

El funcionario también señaló que Mexicana de Aviación registró un crecimiento anual de 42 por ciento durante el Mundial, resultado que, dijo, forma parte de la evolución de la aerolínea y de sus esfuerzos por ampliar su presencia en el mercado nacional.

Con la llegada del octavo Embraer E190-E2, Mexicana avanza en la renovación y ampliación de su flota, mientras prepara nuevas rutas y fortalece su estrategia para mejorar la conectividad aérea entre diferentes regiones de México.

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