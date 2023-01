Flor Amargo arremetió contra René Franco por criticar su identidad sexual: “Deja de sembrar odio”

(Twitter/Instagram)

Flor Amargo está nuevamente en el ojo público, ya que después de identificarse públicamente como una persona tras no binarie, usuarios en redes sociales y algunos famosos no han dudado en criticarle y burlarse, como el caso de René Franco quien le hizo un “serio” cuestionamiento.

Ante esta situación, Flor no dudó en alzar la voz y arremeter contra el famoso presentador desde su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando el conductor de La Taquilla escribió desde sus redes sociales: “Oye @FlorAmargo, pregunta seria: ¿Por qué no te has cambiado el nombre a Fler Amargue? En tu manera radical, Amargo es parte de una cultura que pretendes combatir. Muchas gracias, saludos”.

Debido a esta situación, Flor Amargo realizó un video en donde mostró su molestia ante el cuestionamiento irónico del famoso.

(Instagram/@floramargoo)

“Para @ReneFranco deja de sembrar ignorancia aquí está una respuesta seria a tu pregunta seria”, colocó en primera instancia dentro de la descripción.

En el clip se escucha a Amargo aclararle a René Franco su postura al respecto y sin tapujos:

“Primero, las personas trans, las persones no binaries, en general las personas, no tenemos por qué darle explicación a nadie de nuestros pronombres (...) ¿o acaso yo te estoy preguntando por qué te consideras hombre?”, dijo y agregó:

“Me pediste una respuesta seria, ahí te va. Flor Amargo, Flor, la flor es lo femenino; Amargo, es lo amargo, lo masculino ahí engloba lo no binarie”.

Para @ReneFranco DEJA DE SEMBRAR IGNORANCIA aquí está una respuesta seria a tu pregunta SERIA pic.twitter.com/IhfhGVZmpd — Flor amargo (@FlorAmargo) January 12, 2023

Asimismo, Flor destacó la importancia de que los artistas con gran alcance mediático fueran responsables en sus opiniones.

“Deja de sembrar odio e ignorancia, porque a ti te escuchan 240 mil tantas personas (...) Ten cuidado, en lugar de repartir ignorancia desde tu lugar de hombre blanco privilegiado, en donde te respaldan más hombres, deja de regar ignorancia”, aseveró.

Ante esto, René Franco respondió que no estaba dispuesto a inmiscuirse en ninguna discusión con Flor Amargo.

“Mi pregunta a @FlorAmargo y su respuesta generaron una violencia verbal radical e inusual. Me salgo de esta conversación llena de violencia innecesaria. No soy pretexto para las batallas ideológicas DE NADIE. Buenas noches”, escribió.

Mi pregunta a @FlorAmargo y su respuesta generaron una violencia verbal radical e inusual. Me salgo de esta conversación llena de violencia innecesaria. No soy pretexto para las batallas ideológicas DE NADIE.

Buenas noches. — RENE FRANCO (@ReneFranco) January 13, 2023

Las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios apoyaron a Flor Amargo.

“Es lo mejor que puedes hacer despues de la soberana madriza que te dio Flor a tu pregunta tan pendeja que hiciste”. “Pues es que ya está grande señor para que chingados se mete en pedos que no entiende! Ya jubilese mejor!”. “Jajaja, el que se lleva se aguanta”. “Primero tiras la piedra y después escondes la mano, qué fácil”, son algunas de las menciones.

En una entrevista para Infobae LGBT+, Flor Amargo compartió un poco sobre el proceso que le llevó a identificarse como una persona trans no binarie.

“(No) había podido volar con ese rol de género y amo a las mujeres, soy lesbiane, me encantan las mujeres, todas mis novias me han sacado cosas diferentes: la primera me sacó el ser lesbiana, la segunda de no binarie. Ni cuando fui mujer, estando como mujer aprendí, viví todo. Me revelé, pero la vida se trata de avanzar y para mí ese avance y ese proceso que necesité fue la transición: me amo trans y hoy me nombro no binarie”, señaló.

