Blondie en México: Todo sobre el concierto de Debbie Harry y compañía en CDMX

Blondie regresará a México el próximo 19 de marzo con un concierto en el Pepsi Center en CDMX. (Photo by Allan Tannenbaum/Getty Images)

Los conciertos que tendrán lugar los primeros meses del 2023, están siendo anunciados y otra de las sopresas de enero fue develada este 12 de enero. Se trata de la banda estadounidense, Blondie, quien regresa a México para deleitar a sus fans con grandes clásicos y recorrer juntos su magnífica discografía.

La banda liderada por Debbie Harry se presentará ante sus fans mexicanos el próximo 19 de marzo en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Blondie es probablemente la máxima banda de new wave en la historia de la música; una agrupación de art pop que se abrió camino desde el punk underground hasta los primeros lugares de las listas internacionales. Logró crear un estilo musical poderoso y tras más de 40 años de trayectoria, en pleno 2023 se mantienen fiel a su sonido y estilo.

En 2022, estrenaron Against the Odds 1974-1982, un box set edición especial lanzado por UMe y The Numero, que contiene una larga recopilación de su trayectoria musical, confromado por 124 tracks, 36 de ellos son grabaciones inéditas.

¡@BlondieOfficial estará de regreso en México donde dará un repaso a sus más grandes éxitos! ¡NOS VEMOS EN MARZO! 🖤#PreventaCitibanamex: 16 enero pic.twitter.com/67J9zQf6Wo — Ocesa Rock (@ocesa_rock) January 12, 2023

El disco “narra la velocidad vertiginosa a la que Blondie se transformó de una banda punk a un fenómeno mundial” (Vogue), con los restos de su primera sesión en un sótano, demos de dormitorio, hasta raras grabaciones que habían sido descartadas, esbozos de un álbum abandonado con Giorgio Moroder, versiones de The Doors y Johnny Cash, la evolución completa de “Heart of Glass” y mucho más.

Los boletos muy pronto estarán disponibles, la Venta a Fans inicia el 13 de enero de 11:00 horas a 23:00 horas, la Preventa Banamex será el 16 de enero de 11:00 horas a 23:00 horas y la venta general comenzará el 17 de enero a las 11:00 horas. Todo será a través de la Red Ticketmaster. De igual manera, cuando las entradas se encuentren en esta última fase, podrán ser adquiridas directamente en taquillas del Pepsi Center. Hasta el cierre de esta nota, los precios no han sido revelados ni por la promotora o la misma banda.

Cabe recordar que el año pasado, Blondie se presentó en México, pues formó parte del Corona Capital Guadalajara 2022. Por lo que sus seguidores esperaban con gran emoción su regreso al país pero con un concierto en solitario.

La cantante estadounidense Debbie Harry y su compañero Chris Stein en vivo con Blondie. (EFE/FERDY DAMMAN/ Archivo)

El setlist para aquel día fue el siguiente, se espera que para su próximo concierto en CDMX incluyan todavía más de sus éxitos.

- X Offender

- Hanging on the Telephone

- Sunday Girl

- Picture This

- Fade Away and Radiate

- The Tide is High

- Atomic

- Long Time

- Call Me

- Rapture

- Maria

- Dreaming

- Heart of Glass

- One Way or Another

Otro de sus shows memorables fue en el festival Corona Capital 2013, en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La banda de rock fue la encargada de cerrar el segundo día del Corona, sus seguidores jamás olvidarán la euforia que sintieron cuando sonaron los primeros acordes de “María”, “Call me”, “The tide is high” y “One Way or Another”.

