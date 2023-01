Gustavo Adolfo Infante tachó de clasista canción de Shakira con Bizarrap

(Capturas de pantalla)

El 11 de enero, Shakira se volvió tendencia después de estrenar su colaboración Music Sessions #53 con el argentino Bizarrap en donde contundentemente arremetió contra su ex Gerard Piqué y Clara Chía, actual novia del futbolista.

Y es que, el clip que ya cuenta con más de 30 millones de visualizaciones a tan solo 16 horas de su estreno ha generado todo tipo de reacciones de los famosos. Tal es el caso del youtuber Ibai o de Antonio de la Rúa. Sin embargo, la farándula mexicana no se ha quedado atrás y Gustavo Adolfo Infante dio su punto de vista sobre esta canción.

Fue durante la transmisión de este jueves en Sale el sol donde el polémico conductor mencionó que algunos de los versos de la melodía no le parecieron de lo más correctos.

“Si se ve clasista el momento en que dice: ‘Cambiaste un Rolex por un Casio’ o sea el Casio es un reloj muy económico, muy sencillo, que cualquiera podemos traer”, sentenció.

Sin embargo, no todo fue malo para el conductor, ya que también se mostró sorprendido de la fortaleza con la que Shakira regresó tras la ruptura con el padre de sus hijos.

“(A Piqué) se lo acaba y la veo guapa, la veo, esa palabra que no me gusta mucho... empoderada. A Piqué le destrozó la carrera el día de ayer”, mencionó.

Asimismo, Gustavo Adolfo recalcó que esta canción dejaba por sentado que todo el cariño que se tuvo la controversial pareja quedó atrás de una vez por todas.

“Así cambian las relaciones, del amor al odio o del odio al amor hay un paso y ese paso ya lo dieron”, aseguró.

Finalmente, el también conductor de El minuto que cambió mi destino ahondó en que la intérprete de éxitos como Loba se estaba perfilando a una buena etapa en su vida y carrera artística.

“Me da mucho gusto que Shakira, que pena que esté pasando por este mal de amores, pero que regrese con esta fuerza”, expresó.

Cuál fue la reacción de Niurka a la canción de Shakira

Durante un encuentro con los medios que fue recuperado por Despiera América, Niurka defendió a Shakira de las críticas que ha recibido por la canción a modo de tiradera que realizó con Bizarrap.

“Cada quien que haga con su vida y con sus decisiones lo que quiera. La señora está en todo su derecho de expresar su dolor porque la audiencia la ha acompañado, la ha apoyado, ha triunfado y ha trasmitido a las personas, no solamente a las mujeres, sino a los hombres que también empatizan con ella, cómo ella ha superado su tema”, mencionó.

(Captura YouTube: Bizarrap // Foto Instagram: @niurka.oficial)

La vedette dijo que, desde su perspectiva, no creía que Shakira regrese nuevamente con Piqué, pues también era importante el bienestar de los hijos que tenían en común.

“Despecho o ardides es una mujer o un hombre que está echando pestes de su ex, pero que todavía se lo cog*. ¿Entendieron eso? Que tú hayas terminado con tu pareja, que estés enojada, que estés hablando muy feo de él , pero que si él regresa a ti tú te lo vuelves a cog*r, porque te falta más de él [...] No creo que ella quiera que esté cerca de sus hijos viviendo en Madrid, yo no creo que ella quiera que él vuelva a ser su hombre”, aseveró.

