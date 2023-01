Suegra de Lupillo Rivera se disculpó con Mayeli Alonso por atacarla con comentarios racistas

(Instagram)

La polémica alrededor de Mayeli Alonso y la suegra de Lupillo Rivera, Marisol Chávez, encendió las alertas debido a que la señora se inmiscuyó en una discusión con la expareja del cantante y la atacó con comentarios racistas.

Por tanto, la suegra del cantante de regional mexicana salió públicamente a disculparse con Mayeli tras decirle de forma peyorativa que era una “india tarahumara” y recalcarle en repetidas ocasiones que se regresara a México.

Fue durante el matutino Hoy, donde la señora lamentó los hechos ocurridos durante la plática que tuvo con la joven en días recientes.

“Quiero pedirle sinceramente y de todo corazón mil disculpas a mi pueblo de México, a toda mi gente, a ti Mayeli te pido una gran disculpa, a tus hijos y quiero dejar en dicho que no soy este tipo de persona” dijo en primera instancia.

De esta misma manera, Marisol Chávez apuntó que sus comentarios le salieron de esa manera, porque lo único que buscaba era defender a su hija, quien es la esposa actual de Lupillo.

“Me equivoqué, salieron mal las cosas pero estoy aquí para dar la cara y dar una disculpa más que nada porque amo México y espero que puedan entender una madre que sale a defender a su hija”, resaltó.

Además, lanzó un breve mensaje al público y asumió la responsabilidad de sus acciones: “Aquí la única responsable soy yo y que por favor consideren eso, mi empatía hacia ustedes, les pido una disculpa y (espero) puedan comprender”.

Cómo fue la pelea entre Mayeli y la suegra de Lupillo Rivera

Todo comenzó cuando Mayeli dio a conocer que supuestamente la mamá de Giselle Soto -actual esposa del cantante- estaba realizando comentarios negativos en las redes sociales de su emprendimiento de cosméticos.

Ante esto, la exparticipante del reality show Rica Famosa Latina realizó un live desde su cuenta de Instagram con la señora para aclarar la situación. No obstante, la tensión en la plática subió de nivel hasta la suegra de Lupillo comenzó a lanzar insultos zenofóbicos y racistas hacia Mayeli.

“Go back to Mexico (regrésate a México), con razón nadie te soporta. Bye b*tch (adiós, perr*), mojadita. Vete con los indios tarahumaras, yo soy de aquí, aprende el lenguaje o mejor vete de aquí”, dijo la señora antes de desconectarse del en vivo.

Por su parte, Mayeli subió una historia a sus redes sociales en donde escribió: “Yo no sé ustedes, pero yo estoy bien orgullosa de ser india tarahumara, orgullosamente chihuahuense y mi papá era de descendencia también. Es por eso que soy tan exótica. Y sin contarte que mi abuelo Hipólito Urritia Rueda fue uno de los principales en lograr que uno de los pueblos más productivos en Chihuahua consiguiera su privación de los derechos agrarios”.

Asimismo, Lupillo no se quedó callado y tras intentar mantenerse neutral sobre la situación, pero ser duramente criticado en redes sociales, lanzó un comunicado en apoyo a Mayeli Alonso y condenando las ofensas que usó su suegra.

“La mamá de Giselle dijo cosas que no van conmigo. El racismo yo no lo enseño en mi casa, comentarios de ese tipo no los acepto en mi casa y no los acepto en ninguna parte del mundo de ningún tipo de raza, ni a mexicanos, ni a los chinos, ni a los afroamericanos, nada de eso. Aquí no se ataca a nadie usando el racismo”, colocó.

