El controversial comentario de Sherlyn sobre Shakira: “Corazón roto, pero cartera llena”

Shakira y Piqué se han convertido en las celebridades más comentadas y buscadas de las últimas semanas, desde que se confirmó el fin de su concubinato de 12 años que les dejó dos hijos, Milan y Sasha. El reciente estreno de una canción por parte de la colombiana ha generado todo tipo de reacciones, siendo la de otra famosa mexicana una de las más virales.

Sherlyn compartió su opinión sobre la Music Sessions #53 que estrenó la Reina del Pop Latino en colaboración con el naciente fenómeno musical argentino Bizarrap. Ante sus más de 4 millones de seguidores, la actriz y cantante originaria de México señaló que en la actualidad las mujeres de la industria del entretenimiento pueden generar ingresos después de una mala experiencia con un hombre, algo que en el pasado hubiera siendo considerado como “impensable”, pero ahora es más que una realidad siendo ese el ejemplo.

“Nada más para subirnos al tren del mam*, ¿ya escucharon la canción de Shakira? La amo. Los que me pongan aquí de “Es una ardida” y no sé qué, fuera, aquí somos team Shakira”, inició Sherlyn en Instagram.

La canción de Shakira a Piqué tiene más de 28 millones de reproducciones a menos de 24 hora de haber sido lanzada

La protagonista del melodrama Camaleones especificó los motivos que tiene detrás de postura, siendo su sororidad por las mujeres una de las principales razones por las que la estrella pop es su ganadora de la mediática historia e incluso con más de un controversial comentario externó que la también filántropa puede tener el “corazón roto”, pero obtiene grandes ganancias por ello.

“¿Por qué?, bueno ahí les va. Regularmente cuando a las mujeres les pintan el cuerno y eso hasta pena nos da, decimos ‘¿Qué habré hecho mal?’, ‘¿En qué habré fallado?’, pero aquí no. Aquí es: ‘¿Me dejó? Sí, me vale madres’ y no solo eso ‘Voy a hacer millones de dólares porque mucho corazón roto, pero cartera llena’. No es lo mismo llorar en una choza que llorar en medio del mar en tu yate, burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y el cómo lo trascendiste, ¡me encanta!”, agregó la actriz de Televisa.

Las palabras de la actriz han sido ovacionadas en redes sociales (Foto: Instagram/@sherlyny)

La actriz que también ha participado en otras telenovelas como Clase 406, ¿Qué le pasa a mi familia? o Antes muerta que Lichita también aseguró que la Music Sessions #53 será un nuevo “himno”, pues así como otras reguetoneras o cantante pop han dejado plasmadas sus experiencias personales , en particular romanticas, en virales canciones, la aparente “tiradera” de Shakira a Piqué podría tener el impacto de Bichota o Gatita por sus polémicas rimas e indirectas.

“Lo que sí he de confesar, es que me siento muy mal por Piqué, porque imagínese la frustración de estar en algún lugar y que pongan la canción de Shakira y no poder cantarla. Va a estar mustiamente como cuando nosotros lo hacemos con Gatita (Bellakath), no la cantas porque te da oso pero la neta todos la tenemos pegada aquí en la cabeza. ¿Ay Dios mío!, es como escuchar la de Bichota (Karol G) y no poder cantarla. Este va a ser el nuevo himno, de mí se acuerdan”, finalizó la actriz.

*Información en desarrollo

