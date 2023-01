Gustavo Adolfo Infante recordó episodios de violencia en sus visitas a La Polar: “Se agarraron a trancazos”

Infante fue un cliente asiduo al establecimiento que se encuentra bajo el ojo público (Foto: Instagram)

El pasado 8 de enero se reportó la muerte de un comensal del restauramte bar La Polar, en Ciudad de México, a manos, presuntamente de empleados y meseros del lugar. El hombre, de nombre Antonio Monroy, sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de que diversos hombres lo golpearan brutalmente, según difundió en una transmisión en vivo Adriana Amaranto, quien acompañó al hombre de 59 años en su último día.

Según declaraciones de la mujer, la violencia se desató cuando el hoy fallecido pidió la cuenta y reclamó el alto precio y la mala atención en la tradicional birriería de la colonia San Rafael.

En este contexto, Gustavo Adolfo Infante recordó las últimas veces que acudió como comensal a la cantina que abrió sus puertas en 1934, el que actualmente se encuentra clausurado tras la muerte del hombre, caso que aún continúa en averiguaciones.

Pablo Montero y Lupillo Rivera se han presentado en La Polar, y además de sus actuaciones han acudido a pasar noches de fiesta (Foto: Facebook)

El periodista de Imagen Televisión recordó cuando acudió a La Polar , de donde tuvo que irse tras la advertencia de uno de los meseros del lugar. Asimismo, el reportero de espectáculos lamentó que el negocio se le haya “ido de las manos” a los propietarios del lugar, donde anteriormente se vivía “un buen ambiente”.

Fue en su programa que transmite en vivo por YouTube donde Infante compartió que durante las dos últimas ocasiones que fue a disfrutar de la comida y la bebida del lugar no se la pasó nada bien.

En su penúltima visita al establecimiento, Gustavo fue testigo de una pelea. “Las dos últimas veces que fui, una vez fui y se agarraron a trancazos en la mesa de al lado”.

El video que muestra de cómo fue sacado el cuerpo del cliente de La Polar fue difundido por usuarios en redes sociales (Collage/lapolar.mx/Twitter)

Tras esa ocasión que no especificó cuándo ocurrió, Gustavo acudió otra vez al lugar donde se quedó de ver con un amigo y mientras esperaba, uno de los meseros le ofreció cambiarse de mesa tras la llegada de un sospechoso grupo de personas.

Infante quiso saber por qué lo estaban cambiado de lugar en la cantina, fue entonces cuando el trabajador del lugar le explico que quienes acababan de llegar siempre terminaban “en bronca”.

“Después fui y quedé de verme con mi compadre ahí, entonces llega el mesero y me dice ‘Gustavo, te voy a cambiar de lugar’ y yo le digo ‘¿por?’, ‘¿ves a estos cuates que están aquí?’ Estaban llegando a una mesa contigua donde estaba yo, eran como 12, 14 no sé. Todos de playera corta, cadenas, gorras de pato, tatuados, con bolsitas cruzadas, con mariconeras”, describió el titular de De primera mano.

A Román "N" se le dictó prisión preventiva por los hechos ocurridos en La Polar (Foto: Fiscalía CDMX)

Fue entonces cuando los recién llegados comenzaron a enfiestarse, por lo que Gustavo Adolfo prefirió retirarse del lugar.

“Entonces empezaron a pedir botellas de tequila y de mezcal. Me dice (el mesero) ‘Gustavo, al rato va haber bronca con estas personas, vente para acá, cámbiate de lugar’. Dije, no, vámonos, ‘buenas noches’ a mí no me dijeron nada”, recordó.

Al final de su transmisión, el reportero lamentó que el lugar donde disfrutó buenos momentos ahora esté atravesando una complicada situación enmarcada por la violencia, lo que significaría que lo ocurrido el pasado 8 de enero no fue la primera ocasión en que el caos reina dentro del establecimiento.

Sandra Cuevas se encuentra en contacto con los familiares del hombre agredido y clausuró el establecimiento (Twitter/SandraCuevas)

“Doña Trini que es la dueña, pobre mujer, se le fue de las manos el lugar. Había buen ambientacho”, recordó Infante.

Por su parte, este miércoles 11 de enero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que un juez dictó prisión preventiva para Román “N”, uno de los implicados en la muerte.

De acuerdo con el comunicado, la institución “aportó suficientes datos de prueba para que un juez de control dictara prisión preventiva oficiosa a un hombre, por su probable participación en el delito de homicidio calificado”.

