Florinda Meza se enojó al ser cuestionada por su supuesto romance con Carlos Villagrán

Florinda Meza comparó a Roberto Gómez Bolaños con Carlos Villagrán para responder preguntas sobre su supuesto romance con "Kiko" (Cuartoscuro)

A más de 40 años de que comenzara el rumor de que Carlos Villagrán y Florinda Meza sostuvieron un romance que tuvieron que mantener oculto, la actriz se molestó cuando la cuestionaron al respecto e, inclusive, preguntó: “¿Me imaginas a mí con un pende**?”.

Carlos Villagrán se despedirá de “Kiko” tras más de 50 años de interpretarlo El actor compartió que tomó la decisión de retirarse debido a su edad y los planes que tiene a futuro VER NOTA

Fue durante la entrevista que Adela Micha le hizo a la intérprete de Doña Florinda que surgió el tema del supuesto noviazgo que Meza y Villagrán tuvieron mientras grababan El Chavo del 8.

La periodista no dudó en preguntar directamente si tal relación fue real, si Florinda mantuvo un romance con el intérprete de Kiko. La respuesta de la actriz fue comparar a Carlos con su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños.

"Doña Florinda" supuestamente habría mantenido un romance con "Kiko" cuando ella entró al programa, en 1973 (Twitter/@FlrindaMezaCH)

Mientras que a Chespirito lo calificó de “inteligente”, a Villagrán lo señaló como “un pendej**”. Además, dejó claro que no hablaría de su excompañero.

“De ese no voy a hablar, principalmente, ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendej**?”

Meza también confesó que el motivo por el que no le gustaba hablar acerca de este tema es porque varias personas buscan tener publicidad a partir de sus declaraciones, algo que a ella no le interesa darles.

“Siguen siendo acusaciones falsas”: Gloria Trevi rompió el silencio tras nueva demanda por trata de menores La intérprete de ‘Pelo Suelto’, emitió un comunicado ante la polémica que la acusa de presunta participación en crímenes de corrupción menores VER NOTA

“Nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí”, agregó.

No ha sido la primera vez que Florinda se enoja cuando le preguntan acerca de esta supuesta relación, pues han sido varias ocasiones en que Carlos Villagrán afirma que sí existió tal romance.

Los mejores memes que dejó el Día de Reyes Magos La llegada de los Tres Reyes con regalos para los niños y la tradicional rosca nos dejaron memes inolvidables VER NOTA

Y es que, contrario a las declaraciones de la viuda de Gómez Bolaños, el intérprete de Quico siempre ha asegurado que fue su compañera quien lo buscó para iniciar su amorío.

“No fue una cosa así, escandalosamente de que anduvimos juntos y eso, es más, te digo, casi no me gusta decirlo porque la gente me lo toma a mal, pero en este caso fue así: yo no anduve con Florinda, Florinda anduvo conmigo”, dijo el actor para el programa argentino Quédate.

Carlos Villagrán siempre ha asegurado que sí fue real su noviazgo con Meza, incluso "Chespirito" lo sabía (Facebook/carlosvillagrankikooficial)

En esa entrevista, Villagrán mencionó que su romance comenzó cuando ella entró a El Chavo del 8 y le pidió que la llevara a recoger su automóvil, el cual estaba en un taller. Después, ella lo invitó a su casa.

Carlos aseguró que su Roberto sabía de la relación que Florinda y él tuvieron, inclusive, un día le habló para hablar al respecto, poco antes de que llegaran al altar. Según Kiko, su compañero le dejó claro que a él no le interesaba lo que pasó entre ellos.

Por su parte, Meza dijo en una entrevista con Suelta la Sopa que Gómez Bolaños no fue el único que la cortejó ya que inclusive los técnicos de El Chavo del 8 intentaron conquistarla y hacían apuestas sobre este tema. También se negó completamente a hablar acerca de los rumores porque, según dijo, prefiere que el “agua corra” y que se diga lo que sea.

Fue años después que Florinda y Roberto comenzaron su noviazgo y después llegaron al altar (Twittter/@FlorindaMezaCH)

La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, en 2016 dijo que Roberto y Carlos nunca pelearon por el amor de Florinda, pero confirmó que Kiko se relacionó sentimentalmente con su compañera.

“Nuna vi discutir a Kiko y El Chavo por Florinda, jamás. ¿Si Florinda y Kiko tuvieron algo? Sí, porque Kiko fue muy enamorado, aunque Kiko estaba casado”, mencionó la histrionisa en entrevista con Magaly Medina.

SEGUIR LEYENDO: