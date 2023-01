Tras años como protagonista, Erika Buenfil no minimiza papeles secundarios: “No me pongo mis moños”

La actriz de 59 años no descarta ninguna participación incidental, tras haber protagonizado durante años (Foto: Instagram)

“Fuera de Televisa es como volver a empezar”, contó a Infobae México Erika Buenfil, quien con casi 50 años de trayectoria continúa adelante sin menospreciar ningún papel, por pequeño que sea. Y es que tras la pérdida de su exclusividad en la televisora y la llegada de nuevas plataformas, la estrella de telenovelas no rechaza pequeñas participaciones en otros espacios pues “hay que trabajar”.

“Ya nadie te toca la puerta para buscarte, tienes que provocar, tienes que dejarte ver, la vida cambió, ahora hay muchas nuevas formas de trabajo, está el streaming, y entonces el chiste es moverse, saber jugar el nuevo juego y no estancarse”, cuenta la actriz que durante la crisis sanitaria de 2020 encontró en TikTok una manera nueva de conectar con el público a través de sketches que revelaron su divertida faceta cómica.

“No sabía por dónde empezar, he de decir que de venir haciendo protagónicos, yo estaba haciendo un capítulo para una serie cualquiera de una plataforma, otro capítulo, personajes pequeñitos, fue como volver a empezar y no me dolía ni me ponía mis moños”.

Dentro de la actuación, la protagonista de entrañables telenovelas como Amor en silencio y Marisol reconoce lo difícil que es encontrar la propuesta de un personaje interesante, sobre todo a la edad de una mujer madura, cuyas oportunidades se van reduciendo mientras surgen nuevas figuras juveniles.

“Evidentemente con la edad y con el tiempo va a haber menos oportunidades porque generalmente las protagonistas de las telenovelas o de muchas series, aquí en México principalmente, siempre son muchachas jóvenes, son chavas que están contando una historia de amor, realmente encontrar personajes padres para señoras y mujeres de nuestra edad no es tan fácil”, explica.

“Tiene mucho que ver cómo te renuevas, cómo quieres que te vean, no para que hagas papeles de muchachita, sí que te veas activa, que te vean bien y con la actitud, que tiene mucho que ver... antes que nos llamaban a nuestras casas y que en Televisa teníamos nuestras exclusividades, entonces había una especie de seguridad, ya no, entonces hay que moverse y buscar oportunidades”.

Para la regiomontana de 59 años darle vida a personajes de reparto o secundarios es una posibilidad frecuente, a diferencia de la también actriz Victoria Ruffo, quien ha declarado que ella no aceptará actuar en otro papel que no sea el estelar. Al respecto, Erika Buenfil comparte su opinión:

“Cada quien decide en su carrera lo que quiera, soy una madre soltera y como todo mundo sabe, yo saco adelante a mi hijo. No estoy para andarme poniendo los moños, necesito trabajar, eso estriba en que hay una disciplina, obligación y una forma de tener que salir adelante porque si no, no hay quien pague la luz ni el gas ni la comida”, destacó la mamá de Sebastián, de 17 años.

“Hay lugares en los que sí se pone uno los moños y hay lugares en que apechugas y tú eres protagonista de tu propia vida y lo que hagas, por chiquito que sea, tú lo puedes hacer grande. Son las ganas que yo tuve de salir adelante, porque yo no tenía nadie a mi lado ni atrás ni adelante ni por ningún lado, solo mi hijo y yo, y entonces muy respetable su opinión como es respetable la mía”, explicó la actriz, quien ya se encuentra grabando junto a Jorge Salinas la telenovela Perdona nuestros pecados, próxima a estrenarse a finales de enero de 2023.

“Poco a poco me fueron abriendo puertas en otros espacios y ahora regreso a Televisa con un personaje muy bueno en una telenovela, siempre me ha abierto las puertas en mi carrera como actriz, pero fuera de ello yo no me cruzo de brazos ‘¿Que si son tres capítulos acá? Pues los hago’, las redes sociales y yo no paré de moverme”.

Con la llegada de los influencers de redes sociales, quienes también han acaparado reflectores en pantalla, Buenfil se ha enfrentado a otra realidad, muy distinta a la que vivió desde los años 80 cuando las estrellas se hacían en los escenarios y los foros de televisión.

“Es una nueva generación, un nuevo momento, no puedo decir nada malo ni nada bueno, yo tengo mucho trabajo y como influencer, y como ‘la reina del TikTok’, yo no critico la vida de los demás, me enfoco en lo mío y que cada quien se rasque con sus uñas y que salga adelante con lo que hay”.

Asimismo, la famosa respeta el trabajo de los creadores de contenido aunque no tenga mucho en común con algún tipo de plataformas para adultos.

“La vida cambió, mi hijo sigue a los influencers, sigue YouTube, son las nuevas generaciones que vinieron empujando por esta nueva forma de presentarse y de trabajar. Como quien diga ‘yo gano 70 millones por no sé cuánto en OnlyFans’ pues muy respetable, pero eso no es mi rollo. La forma de trabajo es de cada quien”, cuenta.

