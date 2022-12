Érika Buenfil, de “reina del Tik Tok” a la comedia de Tal para cual: “Mi carrera se fue por el drama”

Para Érika Buenfil explotar su comicidad fue más sencillo "cobijada" por Consuelo y Lorena (Foto: Instagram)

“Soy muy juguetona y de todo hago broma”, confesó para Infobae México Érika Buenfil, quien a punto de terminar este 2022 exploró su faceta cómica fuera de las redes sociales, donde de un tiempo a la fecha ha protagonizado divertidos clips, vis cómica que los admiradores de la actriz ahora podrán apreciar en la pantalla chica con su participación en el programa Tal para cual, al lado de Consuelo Duval y Lorena de la Garza, en sus personajes de “Nacasia” y “Nacaranda”.

En el show de comedia, la protagonista de telenovelas se desenvolvió con facilidad y encontró en esta oportunidad el pretexto perfecto para regresar a Televisa, donde también será parte de una telenovela próxima a estrenarse.

“En la trama yo soy una señora muy pipirisnais que tiene un perrito, entonces va con ellas a venderles cosas y en eso tengo que hacer un viaje y les encargo a mi perro. Trabajar con ellas fue muy divertido, Consuelo es muy divertida, fue un día de trabajo muy padre, Reynaldo López, el productor, me llamó, estoy muy contenta. Trabajar con Consuelo siempre es muy agradable, ya había trabajado también con Lore, también encantadora y entonces muy bien, la pasamos muy bien, fue un lindo proyecto, un capítulo muy padre, había que estar y me divertí mucho”, contó la artista que desde los años 80 ha sido vista como una actriz seria de melodramas.

Érika Buenfil se ríe de su apodo "La reina del TikTok" y está abierta a participar en otros proyectos cómicos (Foto: Televisa)

“La verdad es que me gusta mucho la comedia, pero mi carrera se fue por el lado del drama, siempre hice comedia en teatro, que era donde yo interpretaba personajes más divertidos, menos dramáticos, menos serios, y la gente me conoce más como actriz de telenovela y en papeles muy formales. Cuando tengo la oportunidad de hacer comedia, la hago, soy más divertida ahora con las redes sociales y lo disfruto mucho, me encanta”, contó.

Incluso, las propias interpretaciones cómicas de Consuelo Duval en programas como La familia P. Luche y La hora pico fueron material para Érika en su camino a convertirse en “la reina del TikTok”, mote que le puso la fallecida productora Magda Rodríguez, y sobre el cual Érika no está segura de mantenerse en dicho “trono”.

“Hice muchísimos TikToks, haciendo lipsync de la misma Consuelo, lo disfruto mucho, hago mi interpretación, y juego, hago relajo, la verdad muy contenta. Soy muy relajienta y de todo hago broma, juguetona, de pronto soy seria, pero la gente con las redes conoce un poco más de mí, se dan cuenta que soy una persona más normal, más cerquita a ellos, y qué padre porque me han visto de mil maneras en las redes sociales: vestida guapa, vestida normal, de playa, en shorts, de todas formas, eso me ha acercado mucho más a la gente”, confesó la madre de Nicolás de Jesús, de 17 años.

En la trama de Televisa también participan "El Costeño" y Edson Zúñiga (Foto: Instagram)

Respecto a su apodo, Buenfil dijo estar preparada para seguir manteniéndose vigente en el gusto de las generaciones que ya la conocen desde que protagonizaba éxitos como Amor en silencio o Marisol y del público joven al que ha conquistado gracias a su incursión en los medios digitales.

Al preguntarle que si se considera actualmente “la reina del TikTok”, la famosa de 59 años contestó: “No lo sé, una productora que en paz descanse, Magda Rodríguez, me anunció en Hoy como ‘La reina del TikTok’ y se quedó, porque la gente me adoptó en pandemia como alguien querido, alguien cerca de ellos y entonces muchos adultos no conocían ni siquiera la aplicación y gracias a TikTok la gente empezó a conocerme y se divertían conmigo”.

Este apodo es del agrado de la nacida en Monterrey, Nuevo León. “Así me dice mucha gente y yo me río, pero me ha abierto muchas puertas con generaciones jóvenes para que me conozcan ahora, fue abrir una nueva puerta en mi carrera y ahí seguiré”.

