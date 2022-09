Cuáles fueron las últimas palabras que Paul Stanley escuchó de su padre

El conductor de "Miembros al aire" confesó que si conoció a su medio hermano mayor, Paco Solís, quien falleció víctima de un paro cardiaco. (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

El pasado mes de junio se cumplieron 23 años del lamentable fallecimiento de Paco Stanley, querido conductor y humorista mexicano que murió víctima de asesinato durante una persecusión en la Ciudad de México. Aunque ya pasaron más de dos décadas desde lo sucedido, los misterios que giran en torno a las circunstancias en las que perdió la vida siguen dando de qué hablar, mientras que sus hijos mantienen vivo su recuerdo hablando de los mejores momentos que vivieron con él.

Paul Stanley concedió una entrevista para Yordi Rosado, donde recordó el consejo que su papá le compartió aproximadamente una semana antes de su deceso a los 56 años de edad. Según contó, estaba comiendo con sus padres cuando de un momento para otro el titular de Pacatelas reconoció que si Mónica Durruti hubiera tomado otra postura ante su repentino embarazo, jamás hubieran tenido una sana relación padre e hijo.

Mónica Durruti tuvo a Paul cuando tan solo tenía 21 años. (Foto: Instagram @paulstanleyd)

Nos dijo: ‘Sí tu mamá me hubiera hecho mucho relajo y todo eso, la verdad no hubiera querido saber nada de ustedes, pero tu mamá siempre fue muy valiente y muy respetuosa, me dijo: yo contigo o sin ti voy a sacar a mi hijo adelante; tienes una gran madre y el día que yo me vaya quiero que la cuides porque las mujeres te cambian.

Y es que Paul Stanley es fruto de un tórrido romance entre Paco Stanley y Mónica Durruti. Cabe recordar que durante ese tiempo el presentador de televisión estaba casado con otra mujer, con quien tuvo dos hijos: Paco y Leslie. Por esa razón, sus palabras partieron de la posibilidad que tuvo de “desconocerlo”, pero gracias a que tuvo una buena relación con su pareja, pudo ambos pudieron tener una buena relación padre e hijo.

Asimismo, el conductor de Hoy contó que su progenitor quería que su herencia creciera y que siempre cuidara de su madre: “Dijo: ‘El día que yo me vaya te voy a dejar algo, quiero que lo multipliques y que siempre estés al pendiente de tu mamá, porque tiene una gran madre y esta lágrima es para ti’ y me la embarró en el cachete, eso nunca se me va a olvidar”.

Paul Stanley comentó que mantiene presente las últimas palabras que le dijo su padre porque “nunca te salen de la cabeza”, quedaron marcadas en su memoria. También comentó que la mayoría de sus memorias juntos pertenecen a momentos llenos de felicidad.

Desde la muerte de su papá, se acercó más a sus medios hermanos y forjaron una buena amistad (foto: Instagram/@paulstanleyd)

“Todos los recuerdos que tengo de mi jefe siempre han sido cosas lindas, momentos de calidad, de mucho amor, muy cariñoso siempre, siempre muy al pendiente de mí, de mi mamá”, declaró.

Durante la misma plática Paul Stanley contó que su abuela materna se enteró que su madre estaba embarazada saliendo de un concierto de Marco Antonio Muñiz. Según su relato, el famoso conductor aprovechó la felicidad que provocó el concierto para informarle a su suegra que Mónica Durruti estaba embarazada, pero al parecer no escuchó bien la primera vez, pues cuando confirmaron la noticia minutos después todo se convirtió en un escándalo.

