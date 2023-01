Lupillo Rivera pidió detener ataques en contra de Mayeli Alonso y ofreció una disculpa a México tras supuesto racismo

Lupillo Rivera y Mayeli Alonso se casaron en 2009 y se divorciaron en 2016. (Fotos Instagram: @mayelialonsooficial // @gorgizz)

Lupillo Rivera comenzó el 2023 en medio de un escándalo donde están involucradas tres importantes mujeres de su familia: su esposa Giselle Soto, su suegra Marisol Chávez y la madre de sus dos hijos menores, Mayeli Alonso. Todo comenzó hace unos días, cuando la exparticipante de La Casa de los Famosos realizó un live en redes sociales para compartir algunas anécdotas que vivió junto al intérprete de regional mexicano durante sus 13 años de matrimonio.

Entre las confesiones confirmó que tuvieron un trío. La información que se viralizó en cuestión de segundos y pronto una mujer que se identificó como Marisol Chávez -madre de Giselle Soto- solicitó una videollamada con Mayeli para hablar al respecto. La empresaria aceptó sin pensar que se desencadenaría una pelea donde habría sido llamada “india tarahumara” por la señora.

Usuarios de redes sociales explotaron contra Marisol Chávez usar las raíces de una persona como un insulto y pusieron sobre la mesa la posibilidad de que Lupillo Rivera estuviera de acuerdo con esa idea tachada de racista, pues mantiene una relación cercana con la señora porque es madre de su actual esposa.

Tras lo ocurrido, el Toro del Corrido reapareció en su cuenta de Instagram para publicar un video explicando toda la situación sin apoyar a ninguna de las involucradas. Sin embargo, los señalamientos continuaron, por lo que concedió una entrevista para el programa Hoy donde lamentó las declaraciones que hizo su suegra en contra de su exesposa.

La mamá de Giselle dijo cosas que no van conmigo. El racismo yo no lo enseño en mi casa, comentarios de ese tipo no los acepto en mi casa y no los acepto en ninguna parte del mundo de ningún tipo de raza, ni a mexicanos, ni a los chinos, ni a los afroamericanos, nada de eso. Aquí no se ataca a nadie usando el racismo.

“La señora se equivocó, la señora ya está pagando sus consecuencias. No es mi estilo tampoco atacar a la señora, pero pues ya lo hizo, ya pidió su disculpa y si ustedes tienen la capacidad de perdonarla...no voy a defender lo indefendible, eso ya esta hecho. Lo que si puedo decir es que yo estoy bien orgulloso de ser mexicano”, declaró.

De esta manera, el intérprete de Grandes Ligas se posicionó en contra del racismo y aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a su exesposa:

No sé qué más puedo hacer para detener esto más que mandarle un mensaje directamente a Mayeli y decirle: “Hay que para todo esta onda simplemente por nuestros dos hijos, por Rey, por Lupita, que son lo más importante y es responsabilidad mí y responsabilidad tuya cuidar esa inocencia. Creo que debemos hacer eso y te lo pido”.

Finalmente, solicitó que se detengan los ataques en contra de Mayeli Alonso, Giselle Soto y su suegra -las tres involucradas en la discusión- y refrendó su amor por todo México. Incluso, se dijo orgulloso de ser mexicano a pesar de que nació en California, Estados Unidos.

“Lo importante es no atacar a la madre de mis hijos y no atacar a México, eso para mí es lo más importante. Mi carrera no tiene validez en estos asuntos, ahorita lo más importante es la disculpa a México” dijo.

De mi parte yo le pido una disculpa a todo México entero y también que ya, hay que dejar a Mayeli en paz, a la madre de mis hijos, que siga trabajando y que salga adelante.

